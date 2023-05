Moers: Übergriffe im Schwimmbad - Codewort soll helfen

Moers. Auch in Moerser Schwimmbädern kommt es zu Übergriffen auf Mädchen und Frauen. Die Betreiber wollen den Betroffenen diskret und schnell helfen.

Mädchen und Frauen sollen sich auch in Moerser Schwimmbädern sicher fühlen vor Übergriffen und Gewalt. Deshalb schließen sich mit dem Start der Freibadsaison die Bäderbetriebe der Enni dem Projekt „Luisa ist hier!“ an. Luisa hilft, wenn es brenzlig wird. Ursprünglich ist es ein Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sie sich an das Personal wenden und bekommen unmittelbar und diskret Hilfe.

„Aufgrund der Badebekleidung ist das ein sehr sensibles Thema“, erklärt Enni-Vorstandsmitglied Lutz Hormes, warum nun auch in den Bädern nach Luisa gefragt werden kann. „Da uns besonders wichtig ist, dass sich Frauen auch hier sicher fühlen und im Notfall niederschwellig Hilfe erhalten können, haben wir nach der Anfrage durch die Gleichstellungsstelle sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Alle Mitarbeitenden werden aktuell geschult.“ Die Schulung hat die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte Sabrina Itzel durchgeführt. Nach den Bäderbetrieben wird „Luisa ist hier!“ auch in der Enni Eventhalle umgesetzt.

Die Initiative nach Moers zu holen, geht auf das damalige Mädchennetzwerk Moers zurück. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Moers hat mit den Awo-Frauenberatungsstellen die Schirmherrschaft übernommen. Seit März 2023 wird die Kampagne in vielen Gastrobetrieben der Stadt umgesetzt, u. a. im Café Mondrian, Grafschafter Wirtshaus, Extrablatt, Café des Arts, Autentico und im La Maremma. „Wir haben überall positive Rückmeldungen erhalten. Die Betriebe sind froh, dass es dieses Angebot nun auch in Moers gibt – gerade im Hinblick auf die heutige Dating-Kultur, in der man sich über Apps verabredet, ohne sich vorher zu kennen“, sagt Itzel.

Weitere Informationen unter Telefon 02841/201-332.

