Im Norden von Moers soll ein neues, riesiges Logistikzentrum entstehen. Der Rat der Stadt hat vergangene Woche rein formal einem städtebaulichen Vertrag mit dem in Luxemburg ansässigen Unternehmen Gazeley zugestimmt.

Das Logistikzentrum Repelen, so der offizielle Name, soll auf dem Gelände der ehemaligen Schachtanlage Pattberg an der Pattbergstraße entstehen. Vorbesitzer war die Mercator Stahlhandel GmbH, wie die Stadt auf NRZ-Anfrage mitteilt.

Das Interesse des Unternehmens ist noch frisch

Kernstück der Planungen sind zwei große Hallen, die nach weiteren Angaben der Stadt Unternehmen der Logistik-Branche zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Interesse von Gazeley sei im vergangenen Jahr entstanden, heißt es bei der Stadt.

Insgesamt soll der Komplex nach Angaben des Unternehmens über 40.000 Quadratmeter groß werden und diverse Laderampen für Laster enthalten, dazu sind 31 Parkplätze für Laster und 240 Parkplätze für Autos vorgesehen. Sollte das Projekt realisiert werden können, dürften also auch Arbeitsplätze in erheblichem Umfang entstehen.

Mit dem – noch nicht unterschriebenen – städtebaulichen Vertrag würde sich Gazeley auch zu verschiedenen Maßnahmen verpflichten, um das ehemalige Zechengelände zu arrondieren. Erschlossen werden soll das Gebiet über die Straße „Am Pattberg“ und die Pattbergstraße.

Unter anderem geht es um eine Ampel, die auf Kosten des Unternehmens eingerichtet werden soll. Insgesamt belaufen sich die Kosten für Gazeley laut Vertrag auf knapp 730.000 Euro. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ein führender Entwickler, Investor und Manager von Grundeigentum und Logistikparks.

Die Branche ist nicht neu am linken Niederrhein. Wenige Kilometer nördlich gibt es in Kamp-Lintfort und in Rheinberg bereits Logistikzentren. Ein wesentlicher Standortfaktor ist die gute Anbindung an das Autobahnnetz.