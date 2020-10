In Moers soll die Tierweihnacht trotz Corona stattfinden

Deutschlandweit hat die Corona-Krise zur Folge gehabt, dass immer mehr Bürger sich dazu entschieden haben, sich ein Haustier anzuschaffen. Grund dafür ist, dass Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, plötzlich mehr Zeit für die Betreuung eines vierbeinigen Mitbewohners haben. Auch das Tierheim Moers habe diesen Trend gespürt, berichtet Peter Kuhnen, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereines Moers und Umgebung, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Gerade die Anzahl der telefonischen Anfragen sei in die Höhe geschossen. Dass dies allerdings nicht zu einer höheren Zahl an Vermittlungen führt, liege an der Tatsache, dass keine Besucher mehr gestattet sind, die vorbeikommen, „nur um mal zu schauen“. Kuhnen: „Aufgrund von baulichen Gegebenheiten können wir leider keine ausreichenden Abstände gewährleisten. Wir können daher deutlich weniger Besucher vor Ort empfangen als zuvor.“ Diese beiden Faktoren führten dazu, dass etwa genauso viele Vermittlungen wie in den Jahren zuvor erfolgt seien.

Ein Besuch klappt nur mit einem Termin

Die einzige Möglichkeit, das Tierheim zu besuchen, sei per Terminvereinbarung. Und dies klappe bislang „hervorragend“, so Kuhnen. Dafür müsse man sich lediglich auf der Homepage oder Facebook-Seite des Tierheims, die beide stets tagesaktuell gepflegt seien, informieren und könne dann telefonisch anfragen, ob man einen der Tierheim-Schützlinge bei einem individuellen Termin kennenlernen könne. Diese Termine erfolgen mit maximal zwei Personen, die dazu angehalten sind, ihre eigene Mund-Nasenbedeckung mitzubringen.

Aktuell arbeite man im Tierheim zudem an einem Hygienekonzept, um die Tierweihnacht am 1. Advent stattfinden lassen zu können. „Dafür müssten wir aber eine räumliche Trennung, beispielsweise mit einem Einbahnstraßen-Konzept, umsetzen. Inwiefern das möglich ist, wird im Moment diskutiert.“, wie Peter Kuhnen erläutert. Sollte ein entsprechendes Konzept nicht machbar sein, müsse das Adventsfest wie schon das Frühlings- und Sommerfest in diesem Jahr ausfallen.

Dies wäre besonders schade, da dem Tierheim durch die nicht stattgefundenen Veranstaltungen in diesem Jahr eine beträchtliche Anzahl von Spenden entgangen sei. „Dennoch müssen wir sagen, dass wir eine sehr große Unterstützung in der Corona-Zeit bekommen. Dafür möchte ich mich stellvertretend für das gesamte Tierheim Moers sehr bedanken – bei der Bevölkerung und anderen Helfern, wie Firmen und Belegschaften.“

Als Beispiele nannte er neben vielen Privatpersonen explizit die Spendenaktion eines Zusammenschlusses von drei Hobbynäherinnen, die den Erlös aus der Herstellung von textilen Mund- und Nasenschutzmasken dem Tierheim zugute kommen ließen oder auch die Moerser Firma Marschmann, die ihre Rücklagen für das ausgefallene Betriebsfest spendete.

>>INFO

Das Tierheim in Moers ist wegen der Corona-Pandemie seit dem 16. März für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Telefonische Beratung: montags bis freitags von 14bis 17.

Kontakt zum Tierheim Moers: 02841 / 21202, E-Mail: info@tierheim-moers.de. Individuelle Termine können vereinbart werden, bitte eine Mund-Nasenschutz-Maske mitbringen.