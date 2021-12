In Moers sind wieder Impfungen ohne Termine möglich

Moers. An mehreren Tagen bietet eine Gemeinschaftspraxis Impfsprechstunden in der Rathauskantine in Moers an.

In die nächste Runde geht die Kooperation der Stadt Moers mit Arztpraxen, um Impfungen in der Rathauskantine (Rathausplatz 1) zu ermöglichen.

Wie die Stadt Moers berichtet, bietet die Moerser Gemeinschaftspraxis Nothers, Böhlke, Dr. Nagels an mehreren Tagen im Dezember und Januar Impfsprechstunden an: Mittwoch 22. Dezember, 14 bis 17 Uhr, Freitag, 31. Dezember, 9 bis 12 Uhr, Sonntag, 2. Januar, 9 bis 12 Uhr und Freitag, 7. Januar, 14 bis 17 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht vorgesehen. Verimpft wird an den Tagen Moderna und Biontech. Das Angebot für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gilt nur für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Die Stadt Moers ist aktuell dabei, auch Angebote für Kinderimpfungen zu organisieren.

Mitgebracht werden müssen der gelbe Impfausweis, der Personalausweis und die Krankenversicherungskarte. Zudem müssen die weiteren Unterlagen ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden: 2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese und 2x Impfeinwilligung (Erst- und Zweitimpfung). Für die Auffrischungsimpfung genügt der ausgefüllte Vordruck ‚Einwilligungserklärung (nur Auffrischungsimpfung)‘.

Die Formulare sind auf der Internetseite des Kreises Wesel unter www.kreis-wesel.de/de/themen/formulare-zum-thema-corona erhältlich.

