Kriminalität in Moers

In Moers schreit eine Frau ein Einbrechertrio in die Flucht

Moers. In Moers brechen dreiste Diebe am frühen Abend in ein Reihenhaus ein. Doch sie haben nicht mit der beherzten Aktion einer Frau gerechnet.

Durch eine beherzte Aktion hat eine Frau am Dienstagabend in Moers Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Wie die Polizei berichtet, waren gegen 17.55 Uhr drei unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Rudolfstraße eingedrungen. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt. Durch die Geräusche machten sie die Frau, eine 38-jährige Moerserin, auf sich aufmerksam, die sich zum Tatzeitpunkt im Obergeschoss aufhielt. Die Frau ging ins Wohnzimmer und schrie das Trio an. Die Täter ergriffen die Flucht und fuhren mit einem silberfarbenen Auto in Richtung Ringstraße davon.

Die Polizei liefert diese Beschreibung der Unbekannten: 1. ca. 175 cm groß, stabile Figur, dunkle Haare und dunkler Teint. Er trug dunkle Kleidung und hielt ein Brecheisen in der Hand und soll der Kleinste des Trios gewesen sein. 2. und 3.: Beide 180 cm bis 185 cm groß, etwa 20 – 30 Jahre alt, sie hatten schmale Gesichter und trugen ebenfalls dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.