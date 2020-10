Kriminalität in Moers In Moers schrauben Diebe gleich reihenweise Autoräder ab

Moers. Die Autos standen alle auf dem Gelände eines Autohauses in Moers. Die Schrauben waren offenbar weniger interessant. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Diebe haben jetzt in Moers gleich reihenweise Räder an abgestellten Autos abgeschraubt. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Diebe in der Zeit von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, an sechs Autos eines Autohauses an der Rheinberger Straße jeweils alle vier Reifen.

Die Unbekannten bockten dazu die Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und ließen die Schrauben jeweils zurück. Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Diebstahl: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.