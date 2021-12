Einbruch In Moers lösen Einbrecher die Alarmanlage aus – und flüchten

Moers. In Moers haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschaffen wollen. Dabei lösten sie Alarm aus.

Die Polizei sucht Zeugen für folgenden Vorfall: Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Vinnbusch zu verschaffen.

Hierbei lösten die Täter eine Alarmanlage aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.

