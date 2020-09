In Moers hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend einen Brand gelöscht (Symbolbild).

Brand in Moers In Moers löscht die Feuerwehr einen Balkon-Brand

Moers. In Moers kommt es am späten Mittwochabend zu einem Brand auf einem Balkon. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle und kann Schlimmeres verhindern.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am späten Mittwochabend zu einem Brand in Moers gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen berichtet, brach gegen 22.25 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung an der Neckarstraße ein Feuer aus.

Laut Mitteilung der Polizei waren Gegenstände, die sich auf dem Balkon befanden, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Haus übergriffen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.