In Moers können Passanten volle Papierkörbe digital melden

Moers. Auf allen 1100 Abfallbehältern in Moers gibt es jetzt einen QR-Code für aufmerksame Passanten. Auf die Idee gebracht haben die Enni ihre Kunden.

Eine wichtige Erkenntnis aus einer Kundenbefragung im vergangener Jahr hat die Enni in Moers jetzt in die Tat umgesetzt: Alle 1100 Papierkörbe im Stadtgebiet sind mit einem QR-Code-Aufkleber ausgestattet.

Die Mitarbeiter leeren die Behälter in festen Rhythmen, je nach Standort täglich oder einmal wöchentlich – und ab sofort auch nach Bedarf. „Mit dem QR-Code können uns die Kunden direkt, sehr komfortabel und digital per Smart-Phone melden, wenn ein Papierkorb überquillt oder defekt ist“, erklärt Ulrich Kempken, Abteilungsleiter für Entsorgung und Reinigung.

Der neue Service ist schon beliebt

Bereits nach wenigen Tagen hat Kempken laut einer Mitteilung festgestellt, dass die Moerser regen Gebrauch von dem neuen Service machen, mit dem die Enni die Stadtreinigung zunehmend modern und digital aufstellen will.

„Unser Ziel ist es, einen vollen Korb spätestens am nächsten Tag zu leeren. Außerdem können wir über das System erfassen, welche Behälter besonders häufig voll sind und dann unsere Touren darauf anpassen.“ Durchschnittlich gibt es in Moers rund 105 Abfallbehälter pro 10.000 Einwohner. „Im bundesweiten Vergleich ist diese Quote sehr hoch“, erklärt Kempken laut Mitteilung.

Um die Sauberkeit in Moers weiter zu verbessern, hat die Enni zwei weitere Maßnahmen ergriffen. So hat sie auf Vorschlag von „fridays for future“-Bewegung einige Papierkörbe mit reflektierenden Bändern ausgestattet, damit sie bei Dunkelheit schneller erkennbar sind. „Außerdem haben wir an typischen Schüler-Laufwegen zusätzliche Papierkörbe aufgestellt – etwa Landwehrstraße und Greefstraße.“