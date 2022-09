In Moers können Paare wieder samstags im Schloss heiraten

Moers. Das Standesamt in Moers traut Paare wieder an Samstagen an besonderen Orten. Für das nächste Jahr stehen die möglichen Termine jetzt fest.

Moers traut wieder samstags: Im Moerser Schloss, im historischen Alten Landratsamt, im Kammermusiksaal des Martinstifts, im ältesten Bürgerhaus der Stadt ‚Peschkenhaus‘ und im Hotel van der Valk bietet das Moerser Standesamt 2023 insgesamt zwölf Termine für Eheschließungen an.

Los geht es am 18. März im Schloss, am 22. April im Landratsamt, am 13. Mai bei van der Valk und am 3. Juni im Kammermusiksaal. In Planung sind außerdem vier Trauungen im Schloss Lauersfort (1. April, 29. Juli, 5. August, 7. Oktober). Diese können aber voraussichtlich erst im November gebucht werden.

An Werktagen können sich Verliebte im Trauzimmer des Alten Rathauses das Ja-Wort geben, teilt die Stadt außerdem mit.

Weitere Infos zu Kosten und Reservierung: Telefon 02841/201-693, -695, -696 und -679 oder online: www.moers.de (‚Leben in Moers‘ / ‚Familien‘ / ‚Heirat‘).

