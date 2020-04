Koch Marcel Fuhrmann arbeitet jetzt in der Enni-Park-Lounge in Rheinkamp.

Gastronomie In Moers kocht jetzt Marcel Fuhrmann in der Enni-Park-Lounge

Moers. In der Coronakrise gibt es rund um den Sportpark Rheinkamp einen neuen Lieferservice. Das Angebot richtet sich vor allem an zwei Gruppen.

In der Enni-Park-Lounge im Sportpark Rheinkamp in Moers gibt es einen neuen Koch. „Wir haben lange nach einem Profi am Herd gesucht. Mit Marcel Fuhrmann ist es uns endlich gelungen, einen sehr guten Koch zu verpflichten“, freut sich Michael Birr, Vorstand der Genossenschaft ES Event Service Niederrhein.

Seit gut einem Jahr betreibt die Genossenschaft die Park Lounge. Der Start für Marcel Fuhrmann war nicht einfach, wie Birr beschreibt: „Zeitgleich mit der Neueinstellung musste das Team mit der Coronakrise umgehen.“

Der neue Service startet ab sofort

Für den neuen Chef in der Küche sei das aber kein Problem gewesen. Fuhrmann: „Wir starten ab sofort mit einem Mittagstisch-Lieferservice.“ Gedacht ist das Angebot laut einer Mitteilung von Birr für die vielen Unternehmen in benachbarten Gewerbegebiet Genend, aber auch für die vielen Menschen, insbesondere Senioren, die wegen der Corona-Kontakteinschränkungen nicht das Haus verlassen möchten (NRZ berichtete).

Bestellt werden kann täglich (außer dienstags) von 11 bis 15 Uhr. Der Mittagstisch-Service wird über Flyer, die in der Umgebung verteilt werden, bekannt gemacht. Natürlich kann das bestellte Essen auch direkt vor Ort abgeholt werden.

Lieferservice und Take-away-Angebot in der Enni-Park-Lounge: Bestellungen und Infos unter www.esn-eg.de oder