Stadtkirche Moers In Moers kehrt die Musik in die Stadtkirche zurück

Moers. Nach der Zwangspause freuen sich die Verantwortlichen, dass es wieder Konzerte gibt. Sie machen besonders auf die Lage der Musiker aufmerksam.

Nach zehn Jahren bei der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Augustin wagte Eun-Sup Jang im September 2019 den Schritt zur Stadtkirche Moers. Seine Anfangszeit dort hatte sich der neue Kantor allerdings anders vorgestellt. „Ich hatte leider keinen guten Start, da seit März keine Veranstaltungen möglich waren“, bedauert Jang. Die lange musikalische Abstinenz in der Stadtkirche wurde allerdings effektiv genutzt, um Konzepte zu entwickeln, die Gemeindeerlebnisse wieder ermöglichen sollen.

Eines dieser Konzepte ist „Orgel Plus“, eine neue Konzertreihe, bei der Jang die Orgel nicht nur als Solo-, sondern auch als Begleitinstrument einsetzt. Den Auftakt aus der langen Pause machte er gemeinsam mit der Geigerin Natascha Lenhartz am 30. August.

Die nächste Ausgabe folgt am 11. Oktober um 17 Uhr gemeinsam mit Stefan Büscherfeld (Trompete und Flügelhorn). „Ich war lange Zeit unsicher, ob die Leute sich trauen, überhaupt zum Konzert zu kommen.“, schildert der südkoreanische Kantor im Pressegespräch. Aufgrund der neuen Auflagen seien nun 60 Menschen pro Konzert erlaubt – inklusive der Musiker. Schnell zeigte sich, dass die Moerser Gemeinde der Rückkehr der Musik stark entgegengefiebert habe, freut sich Konrad Göke. Und das trotz anfänglicher Sorgen und Anmeldepflicht.

Musik ist ein „Schatz für die Gemeinde“

Um alle Mitglieder der Gemeinde glücklich zu machen, habe der Posaunenchor zwischen April und Juni beispielsweise auch mehrere Outdoor-Konzerte vor Seniorenheimen gegeben, deren Bewohner der Musik vom Fenster aus lauschen konnten, berichtet Büscherfeld.

Auch Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans ist glücklich über die Wiederaufnahme des musikalischen Lebens in der Stadtkirche Moers: „Die Musik ist ein Schatz für die Gemeinde. Gerade ihre Vielfalt ist ein großer Gewinn. Darum ist es für uns auch wichtig, uns musikalisch am Fest der Demokratie am 4. Oktober zu beteiligen. Wir spüren die Dankbarkeit der Menschen.“

Große Nachfrage nach der „Five o´ Clock“-Konzertreihe

Diese Dankbarkeit zeige sich auch in der Nachfrage nach der Rückkehr der beliebten „Five o´ Clock“-Konzertreihe. Laut Veranstalter Göke war die Auftaktveranstaltung am 6. September schnell voll, man habe sogar Besucher, die angereist waren, wieder nach Hause schicken müssen. Deshalb überlege man zurzeit auch, bei der nächsten Ausgabe am Erntedanktag, 4. Oktober, das Konzert gleich zwei Mal zu spielen.

Kritische Worte findet Göke allerdings mit Bezug auf die finanzielle Situation von vielen Musikern während der Zwangspause. „Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, die Hilferufe solch hervorragender Musiker zu hören. Wenn so talentierte Leute beim Discounter die Regale auffüllen müssen, dann stimmt doch etwas nicht.“ Er appelliere nun an die Solidarität der Moerser Gemeinde und wolle eine Lanze brechen für all die vielen Künstler, die nun am Rande ihrer Existenz stünden.