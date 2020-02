Eine verpflichtende interreligiöse Erziehung soll es auf absehbare Zeit in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas) in Moers nicht geben. Fortbildungen dazu für Erzieherinnen und Erzieher sind zwar für 2021 geplant, doch von einer entsprechenden Erweiterung des erst im letzten Jahr vorgestellten Kita-Leitbildes rät die Stadtverwaltung ab.

Eine stärkere interreligiöse Erziehung in Moerser Kitas wünscht sich jedoch der neue Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, Kai Garben. Garben war auf das Thema aufmerksam geworden, als die Stadt das neue Leitbild vorgestellt hatte. Der schriftlich fixierte Tenor des Leitbildes lautet: „Wir sind bunt und vielfältig, interkulturell und inklusiv, weltoffen und tolerant!“

Garben wollte es genau wissen

Garben wollte wissen, was genau „weltoffen und tolerant“ in diesem Zusammenhang bedeutet, wie er in einem Schreiben an den Jugendhilfeausschuss aus dem September 2019 darstellt. Die Antwort der Stadt hat Garben nach eigener Darstellung „sehr beschäftigt“.

Wie Garben schreibt, „wurde die Auskunft erteilt, dass in den städtischen Kindertagesstätten in der Regel überhaupt keine religiösen Feste gefeiert werden. Vielleicht ein Lichterfest zu Weihnachten.“ Nach Garbens Auffassung ist dagegen klar, dass „Toleranz und Weltoffenheit insbesondere nicht durch Unkenntnis gefördert wird“.

Vorschlag: Interreligiöse Erziehung ist leicht umzusetzen

Garben stellt deshalb in dem Schreiben den Antrag zu prüfen, ob eine interreligiöse Erziehung nicht doch von Vorteil sein könnte. Ebenso soll der Jugendhilfeausschuss einen Referenten zum Thema hören und das Kita-Leitbild soll noch einmal überprüft werden.

Aus seiner Sicht ist der Ansatz der interreligiösen Erziehung leicht umzusetzen: „Nach entsprechenden Informationen auf Elternabenden können zum Beispiel unterschiedliche religiöse Feste der verschiedenen Religionen zusammen mit interessierten Eltern gefeiert werden.“

Die Stadtverwaltung sieht das anders. Zwar seien Religion und Ethik Teil der Bildungsgrundsätze für den Elementarbereich, doch kämen in städtische Kitas auch Familien, die ihre „ethische Orientierung nicht aus einer Religion, sondern aus anderen weltanschaulichen Grundlagen ableiten, ebenso wie auch ein Teil der pädagogischen Fachkräfte“. Das Jugendamt mache keine Vorgaben, wie der Bildungsauftrag Religion und Ethik umzusetzen sei.

Zudem würden Religionsfeste auf kindgemäße Weise durchaus mit Kindern und zum Teil auch mit Eltern gefeiert. Laut Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung soll der Jugendhilfeausschuss die Ausführungen zur Kenntnis nehmen, eine Entscheidung ist nicht vorgesehen.

Jugendhilfeausschuss, 5. März, 16 Uhr, Ratssaal.