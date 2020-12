Schule in Moers In Moers gibt es ausgezeichnete Nachwuchs-Informatiker

Moers. Die St. Marien-Grundschüler aus Moers machten in großer Zahl beim Biber-Wettbewerb mit – und werden für das Engagement ausgezeichnet.

Eine Moerser Grundschule glänzt mit Spitzenbeteiligung bei Deutschlands größtem Informatikwettbewerb. Beim Informatik-Biber setzen sich Schüler spielerisch mit altersgerechten informatischen Fragestellungen auseinander, auch Kinder an der St. Marien-Schule. Teilgenommen haben laut einer Mitteilung 381.580 Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen im In- und Ausland.

Insgesamt sind es 22 Grundschulen im Bundesgebiet, die sich mit mehr als 100 Schülern der jüngsten Wettbewerbs-Altersstufe am Informatik-Biber beteiligt haben. Dieses Engagement wird mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 2.200 Euro gewürdigt. Alle Grundschulen, die zum ersten Mal dabei sind, erhalten einen Plüschbiber.

Lehrerin berichtet von „anstrengenden Rahmenbedingungen“

„Wir sind besonders stolz, dass wir trotz der durchaus anstrengenden Rahmenbedingungen in Schulen, unseren Schülern die Teilnahme an diesem Wettbewerb ermöglichen konnten“, teilt Lehrerin Barbara Klaaßen mit.

„Wir danken der St. Marien-Schule, allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und insbesondere der verantwortlichen Lehrkraft Barbara Klaaßen für ihr großartiges Engagement anlässlich des diesjährigen Informatik-Biber. Der Wettbewerb hat das Ziel, junge Menschen für Informatik zu begeistern. Mit der überwältigenden Teilnehmerzahl wurde dieses Ziel an der St. Marien-Schule mehr als erfüllt, und das in diesen schwierigen Zeiten“, erklärt, Dr. Wolfgang Pohl, Geschäftsführer des Bundeswettbewerbs Informatik (BWINF).

Der Informatik-Biber soll nicht nur das Interesse am Fach wecken, sondern ist für viele Schüler auch der erste Schritt in der Auseinandersetzung mit Informatik. „Der Wettbewerb verlangt keine Vorkenntnisse, sondern ist allein mit logischem und strukturellem Denken zu bewältigen,“ so der BWINF-Geschäftsführer. „Dieses digitale Denken wird immer wichtiger für eine aktive Beteiligung an der modernen Gesellschaft.“

Als Breitenwettbewerb angelegt, ermöglicht der Biber zum einen die Teilnahme vieler Schüler, zum anderen können so Lehrkräfte, Eltern und auch die Kinder selbst Begabungen erkennen. „Talente können entdeckt und früh gefördert werden,“ betont Pohl das übergeordnete Ziel des Wettbewerbs.

Weitere Informationen zum Informatik-Biber: bwinf.de/biber; Social Media: twitter.com/_bwinfinstagram.com/bwinf