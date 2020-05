In Moers ist an einer Tankstelle ein Auto in Brand geraten.

Autobrand in Moers In Moers gerät ein Auto an einer Tankstelle in Brand

Moers. Den falschen Treibstoff getankt: Als ein Mann den Tank des Autos abpumpen will, beginnt es zu brennen. Aber der Besitzer handelt schnell.

Ziemlich viel Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Autobesitzer in Moers, als sein Wagen unvermittelt an einer Tankstelle in Brand geriet. Wie die Polizei berichtet, wurde am frühen Nachmittag an einer Tankstelle auf der Klever Straße abseits der Zapfsäulen Treibstoff aus einem falsch betankten Wagen abgepumpt.

Aus bislang ungeklärtem Anlass kam es dann zu einem Feuer im Inneraum des Wagens. Durch den Besitzer konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt und es bestand laut Polizei zu keiner Zeit Gefahr für die Tankstelle. Die Ermittlungen dauern an.