In Moers geben Experten Schülern Tipps für die Berufswahl

Moers/Kreis Wesel. Am Mercator-Berufskolleg in Moers informieren mehr als 60 Firmen, Behörden und Verbände Schüler über Ausbildungen und Berufe.

Die Suche nach dem Traumberuf kann leicht zum Irrgarten werden. Daher soll auch in diesem Jahr den Schülern die Ausbildungsmesse am kommenden Dienstag, 20. September, 9 bis 14 Uhr, am Mercator-Berufskolleg in Moers helfen, bei der Berufsorientierung den Überblick zu behalten.

Über 60 Unternehmen, Behörden und Verbände nehmen an der Veranstaltung teil und informieren über berufliche Perspektiven. Die Ausbildungsbörse findet erneut als Open-Air-Messe auf dem Sportgelände des Berufskollegs des Kreises Wesel statt. An den Ständen der Aussteller treffen die Schüler auf Experten, die sich darauf freuen, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu geben.

Ab mittags zugänglich für jedermann

Die Messe wird erneut vom Berufskolleg und der Wirtschaftsförderung der Stadt ausgerichtet. Bürgermeister Fleischhauer sieht dieses Event „als Podium, um Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen und zwar auf direkte Art, nämlich im persönlichen Gespräch.“ Der stellvertretende Schulleiter Graack sagt: „Nicht nur in der Region, sondern deutschlandweit werden Fachkräfte gesucht, doch für viele Jugendliche stellt die duale Ausbildung nur noch bedingt eine Option dar. Hier müssen wir als Schulen gemeinsam mit den Unternehmen aktiv Schülerinnen und Schüler ansprechen, motivieren und persönlich mitnehmen“.

Die Veranstalter weisen auf ein zusätzliches Angebot hin und reagieren damit auf zahlreiche Anfragen im Nachgang zur Messe vom vergangenen Jahr. Die letzte knappe Stunde der Messe – von 13.10 bis 14 Uhr – ist nun „öffentlich“ und damit für jedermann zugänglich. Jugendliche, die sich ein Bild über die Angebote der Unternehmen machen möchten, sind in dieser Zeit herzlich zu einem Besuch eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Clips von Ausbildungsbetrieben, die auf der Messe vertreten sind, unter: www.youtube.de/StadtMoers

