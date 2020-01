In Moers frisst Katze Fredie Rattengift und stirbt

In Moers ist am Dienstagabend eine Katze gestorben, nachdem sie Rattengift gefressen hatte. Jetzt möchten die Besitzer Tierhalter in der Nachbarschaft warnen. Polizei und Stadt wollen sich verstärkt im Stadtteil umsehen.

Ein Ehepaar aus der Straße Grüngürtel im Moerser Stadtteil Repelen beklagt den Tod seiner Katze. Fredie, so der Name des Tieres, sei am Dienstagabend in der Wohnung gestorben. Eine anschließende Untersuchung beim Tierarzt hat laut Mitteilung des Mannes ergeben, dass sie an einem Gift, vermutlich Rattengift, verendet ist.

Der Mann hat sich an die NRZ gewandt, um so andere Tierhalter in der Umgebung auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Er hält es für wahrscheinlich, dass Fredie am Dienstag im Bereich des Jungbornparks und den Straßen Felke-, Park-, Storm- und Jungbornstraße unterwegs war.

Stadt und Polizei teilten auf Anfrage mit, dass zurzeit keine weiteren aktuellen Fälle von Rattengift aus diesem Bereich bekannt sind. In beiden Fällen hieß es jedoch, man werde das Gebiet in Repelen in den Fokus nehmen. Fredie war eine junge Katze und noch nicht lange bei dem Ehepaar. Die beiden hatten sie vor vier Monaten aus dem Tierheim geholt.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Stadt vor giftigen Hundeködern im Stadtpark gewarnt.