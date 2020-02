In Moers beschädigt erfolgloser Täter Parkscheinautomaten

Moers. Mitten in der Nacht beobachtet in Moers eine Frau den Täter. Der Automat wird schwer beschädigt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Mann.

Massiv beschädigt hat ein Täter in Moers einen Parkscheinautomaten. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm. Eine Anwohnerin hatte am Donnerstag gegen 2.30 Uhr beobachtet, wie er sich an dem Parkscheinautomaten Asberger Straße / Ecke Annastraße zu schaffen machte. An den Münzbehälter gelangte er jedoch nicht.

Bevor die Polizei eintraf, war er ohne Beute zu Fuß in Richtung der Straße Am Geldermannshof geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung nach dem dunkel gekleideten Mann verlief bislang erfolglos. Hinweise: 02841 / 1710.