In Moers bekommen junge Eltern frühe Unterstützung

Moers. Das Netzwerk Kinderzukunft unterstützt in Moers erfolgreich Familien und Mütter mit Neugeborenen. Die Bereitschaft mitzumachen ist extrem hoch.

Wenn das Jugendamt an der Tür von jungen Eltern klingelt, ist manchmal schon etwas passiert: Nachbarn haben etwas gehört oder Bekannte machen sich Sorgen. Oft erweisen sich die Vermutungen als falsch, hin und wieder aber auch als richtig. Damit Familien mit Neugeborenen in Moers optimal geschützt sind, gibt es das Netzwerk Kinderzukunft.

Das Netzwerk wurde 2013 aufgebaut. Die Idee dazu kam von Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik am Bethanien-Krankenhaus in Moers: „Wir haben uns gefragt, was man tun kann, um Risikofaktoren und Hilfebedarf frühzeitig zu erkennen“, sagte Tönnies am Mittwoch beim Treffen des Moerser Netzwerks im Rathaus.

Ein Gespräch mit der Mutter direkt nach der Geburt

Die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Direkt nach der Geburt sprechen in beiden Moerser Krankenhäusern, dem St. Josef-Krankenhaus und dem Bethanien-Krankenhaus, Netzwerk-Koordinatorinnen mit den Müttern der Neugeborenen. Susanne Paßon, Koordinatorin im Bethanien: „Das ist ein offenes Gespräch direkt nach der Geburt. Bei Bedarf gebe ich den Kontakt an die frühen Hilfen der Stadt weiter.“ Dort kümmert sich dann Stephan Caniels um die Mutter, das Neugeborene und die Familie: „Dabei geht es um soziale und gesundheitliche Prävention.“

Wie Dr. Tönnies berichtet, spielen das Alter der Mutter und die finanzielle Lage oft eine Rolle bei den frühen Hilfen. In vielen Fällen kommen weitere Akteure wie etwa das Jobcenter oder die Diakonie ins Spiel. Das Netzwerk wird im Kindesalter von 0 bis 3 Jahren aktiv. Rund 750 Familien nehmen jedes Jahr an den Gesprächen teilt, 96 Prozent der angefragten Mütter sind dazu bereit. Nur die Wenigsten brauchen tatsächlich Unterstützung und noch weniger nehmen die frühen Hilfen länger als ein Jahr an.

Kontakt: Stephan Caniels, Frühe Hilfen, Jugendamt Stadt Moers, 02841 / 201814, E-Mail: stephan.caniels@moers.de

