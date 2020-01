Mariya Krasnyuk spielt am kommenden Sonntag in Moers.

Moers. Shuri Tomita und Mariya Krasnyuk spielen am kommenden Sonntag in Moers in der Stadtkirche ein Werk des großen deutschen Komponisten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Moers beginnt das Beethoven-Jahr mit einem Konzert

Dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in diesem Jahr widmet sich das Five-O’-Clock-Neujahrskonzert am kommenden Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr in der Stadtkirche.

Shuri Tomita, Dozentin an der Folkwang Hochschule der Künste in Essen, war schon häufiger am Konzertflügel der Stadtkirche zu erleben. Diesmal bringt die Konzertpianistin einen ganz besonderen Gast mit, um Beethoven gebührend zu feiern, die Geigerin Mariya Krasnyuk. Mariya Krasnyuk war gerade mit der NDR-Radiophilharmonie auf Gastspielreise in China. Stationen waren unter anderem die Metropolen Peking und Shanghai.

Gefeiert wird Ludwig van Beethoven mit seiner Violinsonate Nr. 1 für Geige und Klavier. Beethoven, seit seiner Zeit bei der Bonner Hofkapelle, mit dem Spiel der Violine bestens vertraut , komponiert das Werk in seiner Wiener Zeit am Vorabend der französischen Revolution.

Im zweiten Teil des Konzertes geht es um Schuberts Sonate für Geige und Klavier. Die Violine war Schuberts erstes Instrument, deren Spiel er im Streichquartett der Familie Schubert perfektionierte. Mariya Krasnyuk und Shuri Tomita spielen seine Sonate A-Dur. 1817 komponiert, aber erst 1864 öffentlich aufgeführt, lange nach Schuberts Tod 1828. Schubert, geboren und gestorben in Wien, setzte sich in dieser Komposition deutlich hörbar mit Beethoven, aber auch mit Rossini auseinander.

Das Neujahrskonzert in der Stadtkirche, ist ganz Ludwig van Beethoven gewidmet. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine freiwillige Spende für die Künstler gebeten