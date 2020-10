Ausbildung In Moers beginnen Azubis ihre Ausbildung zum Lebensretter

Moers. Fünf junge Menschen haben jetzt in Moers ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter begonnen. Der Weg bis hierhin war schon nicht ganz einfach.

Einmal den Schlauchturm hoch und wieder runter: Vier Männer und eine Frau wurden aus 170 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt und beginnen nun ihre dreijährige Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter. Der Leiter der Moerser Feuerwehr, Christoph Rudolph, hat jetzt die neuen Auszubildenden begrüßt.

Zusammen mit dem Krankenhaus Bethanien und dem St. Josef Krankenhaus Moers werden die Männer und Frauen auf ihre Arbeit im Rettungswagen vorbereitet, teilt die Stadt mit. Dazu starten sie mit einem Schulabschnitt an der Simulations- und Notfallakademie in Krefeld.

Danach folgt ein praktischer Einblick in den Alltag in der Moerser Rettungswache und im Anschluss ein Klinikpraktikum in den kooperierenden Krankenhäusern.

Der Weg dahin war nicht ganz einfach, heißt es: Einen theoretischen Test, einen Sporttest und ein persönliches Gespräch mussten sie meistern. „Wer es geschafft hat, den Schlauchturm der Feuerwehr hochzulaufen und dann mit Fingerspitzengefühl eine Mutter auf eine Schraube zu drehen, hatte schon mal eine Hürde genommen“, erzählt Martin van Eymeren. Der Praxisanleiter bekommt in den nächsten drei Jahren noch vier weitere Kollegen, um die zukünftig 15 Azubis auf ihrem Weg zu begleiten.

Vor den jetzt startenden Auszubildenden liegt eine spannende und arbeitsreiche Zeit. Christoph Rudolph wünscht den Azubis alles Gute und einen langen Atem: „Sie haben sich einen erfüllenden, aber auch anstrengenden Beruf ausgesucht: Man ist direkt am Menschen.“

Norbert Veltges, Rettungsdienstleiter, und Andre Gesthuysen, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Moers, haben sich ebenfalls vorgestellt. Gesthuysen macht Lust auf den Start: „Spätestens wenn man auf die Wache kommt, merkt man, wie die Leute hier ticken. Das wird ein gegenseitiges Inspirieren und wir freuen uns schon sehr auf Sie!“