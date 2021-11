Polizei in Moers In Moers begegnet eine Frau zwei Einbrechern im Hausflur

Moers. Im Hausflur verhalten sich zwei Tatverdächtige auffällig, dann bemerkt die Frau den Einbruch. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Geschehens.

In Moers ist eine Frau im Hausflur zwei Tatverdächtigen begegnet, die offenbar in ihre Wohnung an der Augustastraße eingebrochen sind. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Freitag.

Ein Mann und eine Frau rannten ihr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr entgegen. Als die Bewohnerin ihre Wohnung betrat, entdeckte sie die aufgebrochene Eingangstür. Ob die Täter etwas stahlen, ist noch unklar.

Die Polizei Moers fahndet nach einem etwa 185 cm großen Mann, der einen langen Bart trägt, und einer circa 160 cm großen Frau, die einen Schal vor ihr Gesicht gezogen hatte. Beide sind in ein Auto gestiegen und weggefahren. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02841 / 1710 zu melden.

