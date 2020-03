In Moers bedroht minderjähriger Täter einen 14-Jährigen

Moers. Der Jugendliche ist in Moers auf der Mountainbike-Strecke unterwegs, als er bedroht und bestohlen wird – nicht der erste Fall in der Region.

Erneut hat ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen bedroht und bestohlen. Diesmal ging es um ein Mountainbike.

Am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr war ein 14-jähriger Moerser mit seinem Rad an der Mountainbike-Strecke an der Orsoyer Allee unterwegs auf, als ein bislang Unbekannter auf ihn zukam. Wie die Polizei am Montag berichtet, gaukelte der Unbekannte dem 14-Jährigen vor, er bräuchte das Rad, um einem Freund zu helfen. Als der junge Moerser das Mountainbike nicht herausgeben wollte, drohte ihm der Unbekannte aggressiv mit Schlägen, worauf der Moerser ihm das Rad schließlich übergab. Der Täter flüchtete anschließend auf dem Fahrrad über die Römerstraße.

Bei dem Rad handelt es sich um ein hochwertiges Mountainbike mit rotem und dunkelblauem Rahmen. Beschreibung des Unbekannten laut Polizei: Zirka 17 Jahre alt, dunkelblonde bis braune Locken, normale Statur, bekleidet mit einer schwarz-roten Jogginghose und einer dunkelblauen Jacke mit der Aufschrift „SNIPES“. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Erst vergangenen Donnerstag hatte ein Jugendlicher in Neukirchen-Vluyn zwei Jungen (11 und 12 Jahre alt) aus Rheurdt mit einem Messer bedroht und beraubt.