In Moers attackieren dreiste Jugendliche einen 75-Jährigen

Moers. Erst stoßen die Jugendlichen den Radfahrer um, dann wollen sie ihm das Rad stehlen. Doch sie haben nicht mit der Gegenwehr des Seniors gerechnet.

In Moers haben maskierte Jugendliche am Dienstag einen 75-Jährigen vom Rad gestoßen. Sie wollten ihm das Rad stehlen, doch es blieb bei dem Versuch.

Der Mann aus Moers war vormittags auf der Essenberger Straße in Richtung Bergstraße unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Kurz vor einer Bahnunterführung rempelten ihn vier unbekannte Jugendliche an, so dass der Moerser mit dem Rad stürzte.

Die Polizei sucht Zeugen

Doch damit nicht genug: Anschließend versuchten sie, ihm das Rad zu entreißen, hatten dabei aber offenbar nicht mit der Gegenwehr des 75-Jährigen gerechnet. Er klemmte das Fahrrad mit den Beinen fest und rief laut um Hilfe. Als er dann auch noch um sich schlug, ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten. Beim Sturz wurde der Senior leicht verletzt.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Beschreibung der Unbekannten: 16 – 20 Jahre alt, sie werden als „klein“ und „schlank“ beschrieben und trugen Mützen. Sie hatten sich mit Schals, die über den Mund gezogen waren, maskiert. Hinweise: 02841 / 1710.