Nachbarschaft In Kamp-Lintfort wird im Quartier Mitte/Rossenray gefeiert

Kamp-Lintfort. Das Quartiersbüro Mitte / Rossenray lädt in Kamp-Lintfort zum großen Nachbarschaftstreffen ein. Was und wann und wie und wo gefeiert wird.

Für Freitag, 23. September, lädt das Quartiersbüro Mitte/Rossenray zum Quartiersfest ein. Von 17 Uhr bis 22 Uhr können alle Bürgerinnen und Bürger in der Breslauer Straße zusammenkommen und einen gemütlichen Abend verbringen.

Das Quartiersfest in Mitte und Rossenray wurde bereits im Mai vorbereitet und musste aufgrund einer Unwetterwarnung kurzfristig abgesagt werden. Ein Ziel des Quartiersbüros ist es, die Gemeinschaft zu fördern. Der Fest biete sich daher an, an einer langen Tafel zusammenzukommen, sich kennenzulernen, miteinander zu reden, gemeinsam zu essen und zu trinken. Dies und vor allem Geselligkeit stehen bei diesem Fest im Vordergrund.

Für Spiel und Spaß sorgt der „Blaue Kuni“ - das Spielmobil der KOT Gestfeld. Die Kooperationspartner sorgen für eine lange Tafel, Getränke, Musik und das Spielmobil der KOT Gestfeld, heißt es in der Ankündigung. Die Besucher sollten etwas zu Essen für sich, Geschirr, Besteck, Gläser usw. mitbringen, heißt es weiter. Für das Quartiersfest wird die Breslauer Straße gesperrt. Die Anwohner wurden bereits informiert, dass Sie an diesem Tag nicht wie gewohnt auf der Straße parken können.

Eine Anmeldung zum Nachbarschaftsfest ist nicht zwingend notwendig, erleichtere aber die Planungen. Eingeladen sind grundsätzlich alle Kamp-Lintforter – insbesondere aber alle Nachbarn aus Stadtmitte und Rossenray.

Das Quartiersbüro Mitte/Rossenray ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Kamp-Lintfort, der Kirchengemeinde St. Josef und des Caritasverbandes Moers-Xanten und wird gefördert durch Mittel der Deutschen Fernsehlotterie.

