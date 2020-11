Kamp-Lintfort. Bei den Dwingers in der Altsiedlung macht sich eine Platane breit. Das hat Folgen für das Abflussrohr. Und für das Nervenkostüm der Dwingers.

Es war wirklich nicht schön, als Michael Dwinger im Keller seines Hauses an der Alfredstraße die Bescherung sah: Das Abwasserrohr war offensichtlich verstopft. „Der Keller war geflutet“, schildert er. Das war am 30. August. Seither gab es viel Arbeit, Buddelei, Provisorium, Behördenärger und das Warten auf den Gutachter einer Versicherung. „Ich bin nervlich am Ende“, sagt Dwinger.

Er habe gleich den Verdacht gehabt, dass eine Platanenwurzel der Übeltäter sei. „Und ich bin bei weitem nicht der einzige in der Altsiedlung, dem solche Wurzeln unters Hausfundament wachsen, Gehwegplatten heben oder Mauerwerk zerstören .“ Er habe tatsächlich schon daran gedacht, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen.

Der Vorgarten wird zur Schlammfläche

Als Mann des Bergbaus und der Tat ergriff Michael Dwinger die Initiative: „Ich habe ein Loch im Vorgarten gegraben, um zu sehen, was denn los ist. Da stieß ich auf eine zehn Zentimeter dicke Wurzel, die direkt auf meinen Hauseingang zulief.“ Nächster Ärger: „Ein Mann von der Stadt meinte, das Loch sei gefährlich und ich müsse dafür einen Fachmann rufen.“ Das tat der Betroffene dann auch. Die Grabungen haben zur Folge gehabt, dass der Vorgarten nun eine Schlammfläche sei und am Eingang gebe es nun auch keine Stufen mehr an der Türe.

Mittels Kamera sei später festgestellt worden, dass es eine verstopfte Stelle im Rohr unter dem Haus gebe. Die Wurzel habe es zusammengedrückt. „Die Kamera blieb dann stecken, was weitere Komplikationen zur Folge hatte.“ Und: „Die bisherigen Kosten machen rund 11.000 Euro aus.“

Um es abzukürzen: Inzwischen hat die Stadt den Schaden anerkannt und ihn bei der Versicherung GVV gemeldet. „Ich warte aber noch immer auf den Gutachter, der kommen sollte“, ist der Altsiedlungsbewohner verzweifelt. „Hier geht nichts weiter, vor der Tür herrscht Chaos und die Toilette im Keller ist unbenutzbar. Außerdem stinkt es durch das aufgeschnittene, notdürftig geflickte Abwasserrohr im Haus.“

Der Ärger dauere nun schon rund zehn Wochen an. Warum er selbst in der Sache zur Tat geschritten sei: „Ich musste doch erst einmal auch für die Versicherung beweisen, dass eine Wurzel des Straßenbaums der Übeltäter war.“

Der Fall ist Martin Notthoff, Beigeordneter der Stadt, bekannt: „Das ist ein Versicherungsfall. Es gibt dort gewisse Einschränkungen, die Entwässerung funktioniert nicht so, wie es sein sollte.“ Er könne verstehen, dass der Bürger genervt sei, so Notthoff weiter. Man bemühe sich, dass die Versicherung schnell handele. „Wir machen die Erfahrung, dass mancher Bürger zu Übertreibungen neigt, wenn er ungeduldig wird. Aber ohne den Gutachter gibt es keine Schadensregulierung.“ Und schließlich heißt es seitens der Kommunalversicherung auf Nachfrage der NRZ nur, ein Gutachter sei in der Sache bereits beauftragt worden. Von Verzögerungen wisse man nichts.

Doch dann ging alles blitzschnell. Das Nachhaken der Redaktion bewirkte, dass gleich am nächsten Morgen der besagte Gutachter bei Familie Dwinger auf der Matte stand. Ein Fachmann der Stadt kümmerte sich erneut und kam vorbei, bot weitere Hilfen an. Selbst der Landtagsabgeordnete René Schneider (SPD), der die Platanenproblematik in der Altsiedlung offensichtlich kennt, schickte eine E-Mail. Michael Dwinger: „Ich bin perplex. Auf einmal ging es.“ Wermutstropfen: „Der Gutachter sagte , dass die GVV für den Schaden im Vorgarten wohl nicht aufkommen werde. Auf den 11.000 Euro werden ich wohl sitzen bleiben.“

Der Bestand ist noch in Ordnung

Martin Notthoff zum Thema Bäume in der Altsiedlung: „Die großen Platanen einfach zu fällen, das geht nicht. Der Bestand ist laut Gutachter grundsätzlich noch in Ordnung.“ Es gebe immer mal wieder solche Fälle in der Siedlung. „Es gibt aber keine Regelmäßigkeit.“ Das sehen Michael Dwinger und andere Bewohner der Siedlung anders: „Nicht weit von meinem Haus hat ein Nachbar das gleiche Problem. Da laufen die Wurzeln unter dem ganzen Haus lang und beschädigen die Fliesen.“