Wer feiern will an Karneval, ist hier genau richtig: Neun Termine stehen im mo.event-Zelt zur Auswahl.

Karneval in Kamp-Lintfort In Kamp-Lintfort steigt an Karneval die Riesensause

Kamp-Lintfort. Schon ab 10. Februar können sich die Jecken in Kamp-Lintfort warmschunkeln. Dann reißt der Party-Reigen nicht ab. Diese Schlager-Stars kommen.

Eine Riesensause steigt in Kamp-Lintfort an den närrischen Tagen. Dabei setzt Jens Naujokat vom Veranstalter Viva Concepts Niederrhein nicht nur auf die Kamp-Lintforter Jecken, sondern auch auf Besucher aus der Umgebung. Immerhin sind bei den acht Veranstaltungen illustre Namen zu finden wie Olaf Henning, Schürze (Layla), Norman Langen oder Ina Colada. Kandidaten, die Stimmung garantieren.

Das mo.Event-Zelt steht schon auf dem ehemaligen Zechenparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee/Ecke Bendsteg bereit. 1600 Quadratmeter stehen den Feierwütigen laut Veranstalter zur Verfügung. Dass Viva Concepts Niederrhein die Närrinnen und Narren bespaßt, hat etwas damit zu tun, dass den Karnevalsgesellschaften KKV und Kolping angesichts der exorbitant gestiegenen Zeltmieten die Luft ausging: „Die Preise haben sich verdoppelt“, erklärt Alexander Braun vom Kamp-Lintforter Karnevalsverein.

Ersatz für das Stadtwerkezelt

Also ging die Suche nach Alternativen zum Stadtwerkezelt los. „Wir haben rumgefragt, vielleicht hätten wir ja in eine Turnhalle gehen können, sind bei Manfred Kant von mo.event gelandet und der hat den Kontakt zum jetzigen Veranstalter hergestellt“, so Braun. Gemeinsam habe man das Programm ausgearbeitet.

Schürze, Interpret des Liedes "Layla" (links, hier mit DJ Robin) hat für den Song Layla viel Aufmerksamkeit bekommen. Foto: Hannes P Albert / picture alliance/dpa

Und so gibt es diesmal nicht nur eine Damen-, Herren und Kindersitzung sowie den Rosenmontags-Karneval im Zelt, sondern noch zusätzlich Termine. „Das Teuerste ist ja der Auf- und Abbau beim Zelt, also bespielen wir es länger“, sagt Naujokat.

Erstmal warmschunkeln

Los geht der Party-Reigen schon am Freitag, 10. Februar: „Kamp-Lintfort schunkelt sich warm“ heißt es dann ab 18.30 Uhr. DJ Hans (hat auch bei Ü-30-Partys im Moerser Hotel van der Valk aufgelegt) und „Oppa und die Schlagerenkel“ sorgen dafür, dass die Laune steigt.

Einen Tag später sind die Frauen an der Reihe: Ab 18.11 ist Damensitzung. Für Unterhaltung sorgen unter anderem die Showtanzgruppe Magic Unity, Lieselotte Lotterlappen, die Rhienstadter und das Männerballett „Die Taktlosen“.

Olaf Henning holt das Lasso raus. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Männer im Karneval erfreuen sich am Sonntag in ihrer (ausverkauften) Herren-Sitzung an den „Fidelen Sandhasen“, den „Funky Marys“, Julie Voyage und anderen.

Schlag auf Schlag geht’s weiter: Denn schon am 16. Februar ist Altweiber, und da gibt’s die entsprechende Sause nach dem Rathaussturm. Olaf Henning (der mit dem Lasso) bringt das Zelt zum Toben und vier Männer-Strip-Shows bringen müde Möhnen wieder in Schwung.

Malle-Stars am Start

Der „geilste Karneval 2023 am Niederrhein“ (laut Veranstalter) findet seinen Höhepunkt bei der Mallorca-Party am Freitag, 17. Februar, mit Mega-Park-Tänzerinnen, Schürze und der unvermeidlichen Layla, mit Ina Colada, Frenzy und DJ Chris Caramello aus dem Bierkönig und Julian Benz aus dem Mega Park.

Ina Colada ist auch immer dabei, wenn es um Schlager und Partystimmung geht. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nur keine Müdigkeit vorschützen: Am Samstag geht’s gleich weiter. „Runter vom Sofa, rein ins Kostüm“ – unter diesem Motto gibt es ein DJ Battle im großen Zelt. Norman Langen, Sandy Wagner, Jörg Bausch und Nico Gemba versetzen Schlagerfans in Ekstase.

Die Kinder feiern am Sonntag, 19. Februar. Schlussendlich ist am Rosenmontag die „After-Zoch-Party“ mit 4 Top-DJs ab 16.11 Uhr. Zeltkehraus ist am Veilchendienstag ab 15.11 Uhr mit DJ Thomas, Ex-Resident im Mega Park. Sollte es dann noch irgendjemanden geben, der noch nicht genug gefeiert hat, muss sich für Aschermittwoch was anderes suchen.

>>> KARTEN ZU GEWINNEN

Die NRZ verlost für die Party „Runter vom Sofa, rein ins Kostüm“ am Nelkensamstag, 18. Februar, ab 18. 11 Uhr, im Zelt an der Friedrich-Heinrich-Allee ein Cliquenticket für sechs Personen (inklusive 10-Liter-Fässchen Köpi und meet & greet mit Norman Langen (DSDS) sowie 3 mal 2 Eintrittskarten. Einfach eine E-Mail schicken an lok.moers@nrz.de mit dem Stichwort „Riesensause“ und der Wunschvariante (Clique oder zwei Einzeltickets). Einsendeschluss ist Montag, 6. Februar, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer kein Glück hat: Restkarten gibt es (je nach Termin zwischen 5 und 25 Euro) unter 02842/9328800, in Kamp-Lintfort bei ABV-Makler, im NRZ-Leserladen in Moers am Kö, in Neukirchen bei Giesen-Handick und der Neukirchener Buchhandlung.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland