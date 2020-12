Der Drive-In-Nikolaus kommt zum Platz am Café 360 Grad.

Advent In Kamp-Lintfort kommt Sonntag der Nikolaus als Drive-In

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter ka-Liber lädt Kinder bis zu 10 Jahren ein, mit ihren Eltern Nikolaus-Geschenke am Platz am EK 3 abzuholen. Das geht mit dem Auto.

Der Jugend- und Kulturverein ka-Liber geht kreativ mit der Corona-Situation um. Damit der Nikolaustag nicht ganz so sang- und klanglos vorbei geht, laden die Mitarbeiter am 6. Dezember zum Drive-in-Nikolaus auf den Platz am Café 360 Grad. Kinder im Alter bis zu 10 Jahren können sich dort mit ihren Eltern ein Geschenk im Vorbeifahren abholen. Die Zufahrt erfolgt von der Friedrichstraße aus. Es wird gebeten, auf die Anweisungen zu achten. Ab 16.30 Uhr geht es los. Die Zahl der Tüten ist begrenzt. Es gibt eine Tüte pro Kind. Die Aktion ist beendet, wenn alle Geschenke ausgegeben worden sind.