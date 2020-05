In Kamp-Lintfort musste sich die Polizei in der Nacht mit einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft beschäftigen (Symbolbild).

Kriminalität In Kamp-Lintfort klauen dreiste Diebe Kinderspielzeug

Kamp-Lintfort. Die Diebe kamen nachts, es gab einen lauten Knall. Jetzt fehlen Legosteine und Modellokomotiven. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Einbruchs.

Bislang unbekannte Täter sind in Kamp-Lintfort in der Nacht zu Dienstag in ein Spielwarengeschäft eingebrochen.

Anwohner an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße wurden gegen 2.55 Uhr durch einen lauten Knall geweckt, wie die Polizei berichtet. Als die Zeugen aus dem Fenster sahen, bemerkten sie zwei Unbekannte, die offensichtlich in das dortige Spielzeuggeschäft eingebrochen waren und anschließend zu Fuß in Richtung Steinweg flüchteten.

Die Polizei war schnell vor Ort und stellte fest, dass die Täter eine Glasscheibe zerbrochen und die Räume durchwühlt hatten. Unter anderem stahlen sie mehrere Pakete mit Legosteinen sowie Modellokomotiven. Die beiden Unbekannten werden laut Mitteilung der Polizei so beschrieben: Jugendliches Aussehen, dünn, schlaksige Figur, beide Täter waren mit einer dunklen Hose bekleidet. Einer von ihnen trug einen hellgrauen Pullover, der andere einen dunklen Pulli.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort,