Kamp-Lintfort. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es einen Einbruch an der Rheurdter Straße in Kamp-Lintfort gegeben. Unbekannte drangen in ein Wohnhaus ein.

In Kamp-Lintfort haben Einbrecher Geld und Schmuck erbeutet

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, in der Zeit von 17.35 Uhr bis 21.25 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Rheurdter Straße eingedrungen. In dem Haus durchwühlten die Täter sämtliche Räume und stahlen einem Geschäft im Erdgeschoss Bargeld.

Außerdem flexten die Täter einen Tresor auf und stahlen Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.