In Kamp-Lintfort gibt es stille Bilder von lauter Musik

Kamp-Lintfort. Anna Apostata geht gerne zu lauten Konzerten und macht dann Fotos. Die sind jetzt in der Kamp-Lintforter Mediathek zu sehen. In aller Ruhe.

Gut, dass die Fotos keine Tonspur mitliefern. Das könnte dem Interesse an der jüngsten Ausstellung in der Mediathek in Kamp-Lintfort abträglich sein. Denn Anna Apostata zeigt dort Fotos, die sie bei Black-Metal-Konzerten gemacht hat. Und das ist eine ziemlich heftige Spielart bei den Metallern, die so manches Ohr überstrapazieren dürfte. Vielleicht auch manches Gemüt, denn auch die Themen mancher Bands des Genres sind nicht immer unumstritten. Mit Misanthropie, dem Hass auf die Menschen, befasst man sich in der Szene gern, aber auch mit Tod und Teufel.

So lautet auch der Titel der Ausstellung „Kaamos – Die Kunst der Dunkelheit“. „Kaamos“, erklärt Apostata, die nordische Sprachen studiert hat, bezeichne im Finnischen die dunkle Jahreszeit. „Aber manchmal muss man ins Dunkle gehen, um etwas Schönes zu finden“, glaubt die 32-Jährige mit den schwarz geränderten Augen. Das hat sie – vor Corona – oft getan. Mindestens einmal die Woche war sie auf Konzerten von Bands der Szene. Zu den bekannteren gehören da „Satyricon Urfaust“ oder die Metaller mit dem martialischen Namen „Darkened Nocturn Slaughtercult“.

Ihre Brötchen verdient Anna als Redakteurin

Ein ziemlich aufwendiges Hobby, das die junge Frau da betreibt. Zwar veröffentlichen manche Musiker ihre Live-Aufnahmen in CD-Booklets, aber Geld bekommt sie nicht dafür. Sie sieht es, so erzählt sie, eher als Unterstützung für eine recht kleine Szene. Auch vom Webzine „Undergrounded“, für das sie Beiträge liefert, bekommt sie nichts. Dabei ist sie nach eigenem Bekunden ausgebildete Musikjournalistin. Ihre Brötchen allerdings verdiene sie heute als Redakteurin eines Bildungsträgers der Region.

Angst vor Nähe jedenfalls darf man bei ihrem Hobby nicht haben. Denn selten sind die Konzerte so groß, dass für Fotografen ein Graben vor der Bühne frei gehalten wird. „Da steht man halt mitten zwischen den Fans und kämpft um seinen Platz.“ Dadurch spüre man auch die Energie, die von der Bühne kommt. Diese Nähe durfte sie lange nicht spüren. Die Bilder – in Farbe, gerne aber auch in Schwarz-Weiß – stammen alle aus Vor-Corona-Zeiten.

Guter Gehörschutz gehört zum Arbeitsmaterial

Und sie zeigen Menschen, die sich ihrer Musik mit sehr viel Leidenschaft und Kraft hingeben. Oder auch in starken emotionalen Augenblicken. Das, erläutert die Frau mit dem Künstlernamen Anna Apostata, gelinge nur, wenn man auch der Musik zuhöre. Weshalb selbst für einen Fan wie sie guter Gehörschutz zum Arbeitsmaterial gehört. Beim Betrachten ihrer Fotografien braucht man den nicht. Und hat trotzdem einen guten Eindruck von dem, was auf der Bühne da passiert.

