Schwimmen In Kamp-Lintfort gab es eine neue Folge von „Flotte Flosse“

Kamp-Lintfort. Mehr als 100 Grundschülerinnen und Grundschüler haben jetzt einen kostenlosen Schwimmkurs in Kamp-Lintfort besucht. Das hat eine Vorgeschichte.

Dank des Projekts „Flotte Flosse“ konnten über 100 Grundschülerinnen und Grundschüler einen kostenlosen Schwimmkurs absolvieren. Auch in den Herbstferien bot die Stadt Kamp-Lintfort mit dem Projekt „Flotte Flosse“ kostenlose Schwimmkurse für Kinder der Kamp-Lintforter Grundschulen an. Der Kindergarten St. Marien war mit an Bord.

In Kooperation mit der DLRG Rheinkamp und vielen Helferinnen Helfern aus Kamp-Lintforter Vereinen wurde das Ferienschwimmen für insgesamt 124 Kinder aufgelegt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Teilnehmenden konnten sich jeweils über ihre Schule für die zweiwöchigen Kurse anmelden. Letztlich nahmen 111 Kinder das Angebot wahr, heißt es weiter.

Die Teilnehmer wurden auf drei Kurse aufgeteilt: „Damit war nicht nur eine hohe Betreuungsquote garantiert, auch der Erfolg war beeindruckend: 59 Seepferdchen-Abzeichen und ein Abzeichen in Silber wurden erfolgreich abgelegt. Viele weitere Kinder waren kurz vor dem Erreichen des Schwimmabzeichens. Dem einen oder anderen fehlte lediglich noch ein wenig Ausdauer“, berichtet die Stadtverwaltung.

Die Aktion wurde begleitet durch: Klaudia Bours (Kursleiterin), Andre Dacken, Annemarie Dacken, Patrick Polzin, Mika Schnerr, Tim Klein, Tommy Lee Schmith, Lorena Kohler, Isabel Sauer, Anka Steven, Lara Mielke, Lena Ingendahl, Peter Zilse, Sandy Buhl, Harald Gerold, Eva Stapper, Cassandra Klein, Fabio Steinberg, Lea Cremers und Antonia Mevissen.

