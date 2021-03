In Kamp-Lintfort beschädigen zwei Unbekannte einen Blitzer

Kamp-Lintfort. Nach Angaben der Polizei gab es bereits am Freitagabend eine Sachbeschädigung in Kamp-Lintfort. Jetzt werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend in Kamp-Lintfort einen Blitzer beschädigt. Das berichtet die Polizei am Montag. Danach schlugen die beiden Männer am Freitag gegen 22.15 Uhr mit einer Eisenstange auf die Scheiben des Blitzers an der Moerser Straße ein und flüchteten Richtung Innenstadt.

Beschreibung der Männer: 1. 15 – 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Figur, blonde Haare; 2. 15 – 18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit roten Streifen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 /9340.

