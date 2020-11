Heute noch, dann ist auch im Café Berns wieder Flatterband angesagt. Der Gastrobereich wird wegen der neuen Coronaschutz-Verordnung abgesperrt. „Das ist nur noch frustrierend“, findet der Chef, Johann Berns. Und die offizielle Absperrung nur noch das i-Tüpfelchen. Das andere: „Letzten Sonntag waren wir eigentlich ausreserviert. Fünf Leute sind tatsächlich gekommen. Die haben alle Angst vor dem Virus“, glaubt Berns.

Der Verkauf der Backwaren geht weiter

Dabei geht es seinem Geschäft noch gut, schließlich kann er seine Backwaren weiter verkaufen. Und auch der Abhol- und Lieferdienst fürs Mittagessen, der bei ersten Lockdown an den Start ging, wird wohl wieder aufleben. „Bisher habe ich noch niemanden entlassen müssen oder in Kurzarbeit geschickt. Die Leute aus der Küche helfen dann eben in der Backstube oder auf den Märkten“, sagt der Chef.

An die 6000 Dominosteine entstehen in diesen Tagen in Handarbeit an der Friedrich-Heinrich-Allee. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Fotos Services

Wobei das mit den Märkten auch kein so gutes Thema ist. „Weihnachtsmärkte sind ja fast alle abgesagt, keine St. Martinszüge. Wie soll denn da Weihnachtsstimmung aufkommen?“, fragt sich der Bäckermeister. Dabei ist sein Haus gerade mitten in der schönsten Weihnachtsbäckerei. Fünf Tage die Woche werden diverse Stollen gebacken, darunter auch welche mit Cranberrys oder ein Bio-Vollkorn-Stollen. „Dazu kommt demnächst auch noch der Lintforter Stollen – schwarz wie Kohle“, erklärt Berns eine Neuerung.

6000 Dominosteine mit Himbeermarmelade

An die 6000 Dominosteine sind in Arbeit – und zwar mit Himbeermarmelade dazwischen. Das ist Katja Schauenburg, die damit gerade beschäftigt ist, sehr recht. „Die anderen mit der hellen Füllung mag ich nicht.“ Kollegin Silvia Marx fällt es nicht schwer, hier nicht zu naschen. „Ich esse lieber Printen.“ Aber gut, dass es bei aller Handarbeit auch hier Hilfe durch Maschinen gibt. Während jetzt die Würfel nur unter der flüssigen Schokolade durchgeschoben werden müssen, hat Marx während ihrer Lehrzeit jedes einzelne Steinchen von Hand in Schoki getunkt.

Berns sieht seine Bäckerei in einer Sonderstellung in Sachen Weihnachtsgebäck: „Stollen und Spekulatius, aber dann ist bei den meisten Schluss mit der eigenen Herstellung“, behauptet er. Keine Zimtsterne, kein Berliner Brot, kein Mandelgebäck, keine Printen – an der Friedrich-Heinrich-Allee gibt es das und mehr. Wobei dem Meister zum Thema Printen immer seine Lehrzeit einfällt. „Wenn wir die Printen zum Reifen in den Keller tragen mussten, sollten wir immer pfeifen.“ Klar, warum: Wer pfeift, kann nicht kauen.

Hunderte Weckmänner weniger werden wohl in diesem Jahr an Kinder verteilt. Noch trauriger macht aber den Bäckermeister, dass er jetzt keine Kinder in seine Backstube einladen darf. „Sonst hatte ich immer zehn bis zwanzig Gruppen je sechs bis zehn Kinder da. Das war so schön, in die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen, wenn sie ihr Lebkuchenhaus mit nach Hause nehmen durften. Das war richtige Weihnachtsstimmung.“ Und jetzt? „Wollen wir einen Lebkuchen-Bausatz anbieten und vielleicht ein Video auf Facebook stellen, damit die Kinder das zu Hause nachmachen können“, überlegt der Chef. Und sonst? Vielleicht ganz viele Kerzen im Verkaufsraum aufstellen. In diesen düsteren Zeiten braucht nicht nur Bäcker Berns was Leuchtendes fürs Gemüt.