In der Moerser Innenstadt strahlen Fassaden und Bäume

So wie das Café Meerhoff werden mehrere Gebäude und Bäume in der Innenstadt von Moers im Auftrag der Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers bunt beleuchtet.

Moers. Sehenswertes Lichtspektakel in der Moerser City: Einige Gebäude und Bäume in der Fußgängerzone leuchten in den Weihnachtsfarben Rot und Grün.

Wer in diesen Tagen gegen Abend die Moerser Innenstadt besucht, erlebt sie deutlich bunter als gewohnt. Mehrere Hausfassaden und Bäume sind ungewöhnlich und stimmungsvoll zugleich beleuchtet. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG) hat für die Lichtinszenierung – ergänzend zur traditionellen Weihnachtsbeleuchtung und zu den 150 Weihnachtsbäumen vor den Geschäften – gesorgt.

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

Beleuchtete Bäume und Gebäude während der blauen Stunde in Moers Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers beleuchtet Gebäude und Bäume in der City Foto: Arnulf Stoffel

In ihrem Auftrag beleuchtet der Veranstaltungsdienstleister tls-event aus Olfen bei Coesfeld mit insgesamt 80 Strahlern die Objekte, hauptsächlich in Rot und Grün, „weil diese Farben am stärksten für Weihnachten stehen“, erklärt tls-Mitarbeiterin Marina Nathaus. Die Firma zeichnet für Illuminationen in mehreren Städten verantwortlich, das Hauptgeschäft – Messebau und Veranstaltungen – liegt wegen der Corona-Pandemie praktisch brach. Außer Café Mehrhoff an der Neustraße strahlen bis zum 27. Dezember täglich von 16 bis 22 Uhr unter anderem das Rathaus, die Stadtkirche (Haagstraße), Apollo-Optik (Altmarkt) und Haus Oranien (Steinstraße) sowie verschiedene Bäume am Altmarkt, Gänsebrunnen, Hanns-Dieter-Hüsch-Platz, am Kö und am Ostring. Man habe sich eine stimmungsvolle Alternative zum Weihnachtsmarkt gewünscht, so die ISG. Zu sehen auch in einer Bilderstrecke auf www.nrz.de/moers.

Musik und „himmlischer Besuch“ an den kommenden Samstagen

Weihnachtsstimmung sollen auch am Samstag, 12. Dezember, ein Sänger und ein Saxophonist in die City bringen. Sie werden von 13 bis 16 Uhr mit dem Musiktaxi auf der Homberger Straße, der Stein- und der Neustraße, in der Altstadt und am Kastell auftreten und dabei immer wieder ihre Standorte wechseln, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

Am Samstag, 19. Dezember, erwartet „himmlischer Besuch“ die Innenstadt: Vier Engel werden von 13 bis 16 Uhr kleine Geschenke an Kinder verteilen.

Die ISG erinnert zudem daran, dass die Stadt Moers bis zum 31. Januar in der City auf Parkgebühren verzichtet.