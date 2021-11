In der Moerser Innenstadt eröffnen wieder neue Geschäfte

Moers. In der Innenstadt von Moers tut sich wieder was. Zwei Ladenlokale werden mit neuen Mietern belegt. Eines der Geschäfte eröffnet im Dezember.

In der City tut sich wieder mal was. Vor einem Monat schloss die Modefiliale „Gina Laura“ an der Steinstraße. Neuer Mieter wird jetzt die junge Optikerkette „Smykker“. Sie hat ihren Firmensitz in Bad Kreuznach. Damit gibt es nunmehr in der Innenstadt 15 Optikerläden.

Acht Monate standen die Geschäftsräume an der Steinstraße 17 leer. Jetzt wurde der Shop durch Vermittlung des Moerser Immobilienunternehmens Selektive neu vermietet.

In das Geschäft zieht das Mobilfunk-Unternehmen „MobilPoint“, das bereits Filialen in Duisburg und in Ratingen betreibt. Der Laden soll im Dezember geöffnet werden, sobald der Umbau abgeschlossen ist. (wib)

