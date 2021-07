Impfzentrum Wesel: Erstimpfungen am 18. Juli ohne Termin

Kreis Wesel. Wer über 16 Jahre alt ist, kann sich am 18. Juli ohne Termin im Impfzentrum in Wesel impfen lassen. Man solle gut vorbereitet sein, so der Kreis.

Das Impfzentrum am Standort Wesel bietet am Sonntag, 18. Juli, Personen über 16 Jahren die Möglichkeit, sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Das teilt der Kreis mit. Demnach ist das Impfzentrum, An de Tent 1, an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Angebot gelte ausschließlich für Erstimpfungen, so der Kreis. Für die Impfungen werde der Impfstoff der Firma Biontech verwendet.

Die Impflinge erhalten vor Ort einen Termin für ihre Zweitimpfung. „Mit dem Angebot möchten wir es für die Menschen im Kreis Wesel möglichst einfach und unkompliziert machen, sich impfen zu lassen“, sagt Krisenstabsleiter Dr. Lars Rentmeister. Da an diesem Tag keine Terminvereinbarungen nötig seien, sollten die Impflinge eine mögliche Wartezeit einplanen. „Es ist wichtig, dass auch vor dem Impfzentrum weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.“

Um zusätzliche Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, die benötigten Unterlagen (Aufklärungsbogen, Anamnesebogen und Impfeinwilligung in jeweils zweifacher Ausführung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen sind unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/ verfügbar.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein eine verbindlichen Impftermin zu buchen, entweder online unter www.116117.de oder telefonisch nur 0800 116117 01).

