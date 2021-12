Impfungen in Moers: Mehr Termine, längere Öffnungszeiten

Die Nachfrage an der neuen Impfstelle in Moers ist seit der Eröffnung am 6. Dezember hoch.

Moers. Ab diesem Mittwoch weitet der Kreis Wesel das Impfangebot in Moers aus. Es gibt mehr Termine für Booster-Impfungen, die Impfstelle öffnet länger.

Ab Mittwoch, 15. Dezember, 9 Uhr schaltet der Kreis Wesel weitere Termine für Booster-Impfungen in der Impfstelle Moers frei. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Dienstag mit.

Das dann buchbare Terminkontingent umfasst laut Mitteilung zusätzliche Termine von Montag, 27. Dezember 2021 bis einschließlich Samstag, 9. Januar 2022. Ab kommenden Donnerstag, 16. Dezember, erweitert die Impfstelle Moers außerdem ihre Öffnungszeiten und ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Hier geht es direkt zur Terminbuchung: https://tevis.krzn.de/tevisweb081/. Die Terminbuchung ist mit nur einem Klick auch direkt über www.kreis-wesel.de erreichbar. Durch die Terminvergabe sollen laut Angaben des Kreises Wartezeiten und Schlangenbildung vermieden werden. Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage könne es dazu kommen, dass das Buchungsportal vorübergehend nicht erreichbar ist. Interessenten sollten dann versuchen, die Seite erneut aufzurufen. Außerdem sei davon auszugehen, dass die Termine schnell ausgebucht sein werden.

Die Impfstelle im Gesundheitsamt des Kreises an der Mühlenstraße 9 – 11 war am 6. Dezember eröffnet worden. Die Johanniter-Unfallhilfe hat den Betrieb und die Organisation übernommen. Zunächst wurde nur von morgens bis in den Nachmittag geimpft, die Nachfrage war von Beginn an hoch. Jetzt arbeitet der Kreis Wesel nach eigener Darstellung unter Hochdruck daran, seine Kapazitäten für die so genannten Booster-Impfungen zu erhöhen.

Hier geht es zu den Impfangeboten im Kreis Wesel

Aktuelle Informationen zu den Impfangeboten des Kreises Wesel, inklusive Öffnungszeiten und Terminvergabe sind zu finden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/. Um Wartezeiten bei allen Impfangeboten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, die benötigten Unterlagen (bei Erst- und Zweitimpfung: 2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung, bei Booster-Impfung: 2x Einwilligungserklärung-Auffrischungsimpfung, bei Kinder-Impfungen: 2 x Anamnesebogen und Impfeinwilligung für mRNA Impfstoff und 1 x Bescheinigung Erziehungsberechtigte für Kinder ab 5 Jahren) ausgedruckt und ausgefüllt sowie den Impfausweis und ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern ab 12 Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen.

Sie sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/. Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass eine schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten auf der Bescheinigung vor der Impfung vorliegen muss.

