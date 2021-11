Am Edeka-Platz finden am Donnerstag Impfungen statt.

Corona Impfung gegen Corona-Virus am Donnerstag in Moers möglich

Kreis Wesel. Kreis Wesel: Ein mobiles Impfteam ist am Donnerstag auf dem Edeka-Platz in Moers: Erst- und Zweit- und Booster-Impfungen ohne Termin möglich.

Am Donnerstag, 25. November sind mobile Impfung in Moers möglich. Das berichtete die Pressestelle des Kreises Wesel am Mittwoch.

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel steht von 14 – 19 Uhr am Edeka Center, Edeka-Platz 12. Hier können auch Kinder ab 12 Jahren gemäß Empfehlung der ständigen Impfkommission geimpft werden. Das mobile Team impft auf Wunsch sowohl mit Biontech als auch mit Johnson&Johnson.

An den drei Impfstellen des Kreises Wesel in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Wesel sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich. Für eine Booster-Impfungen muss ein Termin vereinbart werden. So geht es zur Terminbuchung: https://tevis.krzn.de/tevisweb081/ Am Standort an der Friedrich-Heinrich-Allee 70 in Kamp-Lintfort werden von 9 – 14 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft werden die Impfstoffe von BionTech und Johnson&Johnson.

Bei den mobilen Impfangeboten des Kreises Wesel sind laut Mitteilung sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich.

