In Moers und Umgebung haben sie Impfpflichtgegner zu Corona-Spaziergängen getroffen.

Demonstrationen Impfpflichtgegner treffen sich zu „Spaziergang“ in Moers

Moers/Kreis Wesel. Impfpflichtgegner haben sich im Kreis Wesel zu unangemeldeten „Corona-Spaziergängen“ getroffen. Die Polizei hat Strafanzeigen erstattet.

Gegner einer allgemeinen Impfpflicht haben am Montag in verschiedenen Kommunen im Kreis Wesel protestiert. In keinem Fall hätten Anmeldungen für Demonstrationen vorgelegen, berichtet die Polizei auf Anfrage.

Gegen 18 Uhr am Montag versammelten sich demnach auf dem Neumarkt in Moers etwa 100 Impfpflichtgegner zu einem „Corona-Spaziergang“. Die Teilnehmer hätten weder Plakate gezeigt noch Parolen gerufen und seien rund um den Weihnachtsmarkt und wieder zurück zum Neumarkt gezogen, so eine Polizeisprecherin.

Die Aktion habe etwa 45 Minuten gedauert, die Beamten vor Ort hätten „keine Vorkommnisse“ notiert. Zu weiteren „Spaziergängen“ trafen sich am Rathaus in Alpen 70 Personen und in Dinslaken etwa 100 Teilnehmer. Die Polizei erstattete Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

