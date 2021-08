Impfen im Kreis Wesel: Mobiles Team ist Montag unterwegs

Kreis Wesel/Kreis Kleve. Die Impfkampagne im Kreis Wesel geht weiter, das mobile Team macht am Montag Station. Der Kreis Kleve meldet 24 Neuinfektionen seit Freitag.

Am Montag, 9. August, gibt es im Kreis Wesel weitere Möglichkeiten, sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen zu lassen. Das teilt der Kreis Wesel mit.

Das mobile Impf-Team steht von 10 bis 15 Uhr am Bürgerhaus Kastell, Herrenstraße 2, 47665 Sonsbeck. Während der Öffnungszeiten können Kinder ab 12 Jahren gemäß Stiko-Empfehlung geimpft werden. Das Impfzentrum Wesel, An de Tent 1, 46485 Wesel, hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet, von 14 bis 20 Uhr können Kinder ab 12 Jahren geimpft werden.

So sind Impfungen mit Terminbuchung möglich

Terminbuchungen sind weiterhin über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein telefonisch unter 0800 116117 01 oder online unter www.116117.de möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, die benötigten Unterlagen (2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern ab 12 Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen. Sie sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/.

Der Kreis Kleve meldete am Sonntag 24 Corona-Neuinfektionen seit Freitag. Insgesamt wurden seit Beginn der Aufzeichnungen 11.652 Fälle registriert, davon 436 in Issum und 172 in Rheurdt. Die 7-Tage-Inzidenz lag Sonntag bei 26,2. Der Kreis Wesel meldet, wie viele andere Kreise in Deutschland auch, am Wochenende keine Corona-Fallzahlen.

