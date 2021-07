Antonia und Gabriel Denesch gehörten am Freitag zu den ersten Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren, die sich in Moers impfen ließen. Vater Heiko (r.) war natürlich dabei.

Corona in Moers Impfen für Kinder: Große Nachfrage zum Start in Moers

Moers. Seit Freitag werden im Kreis Wesel Kinder ab 12 Jahren geimpft. Vorm Impfzentrum in Moers gab es eine Warteschlange, weitere Termine stehen an.

Zum Auftakt der Impfungen für Kinder ab 12 Jahren im Kreis Wesel gab es am Freitag gleich ein kleine Warteschlange vor dem Impfzentrum am St. Josef-Krankenhaus in Moers.

Darin standen auch Heiko Denesch und seine Kinder Antonia (15) und Gabriel (12). „Bei uns hat es keine große Diskussion gegeben, ob wir die Kinder impfen lassen sollen“, berichtet Heiko. „Vater hat sich schon impfen lassen, und ich finde das auch nicht schlimm“, sagt Antonia. Ob sich nach der Impfung ein gutes Gefühl einstellt, konnte Gabriel noch nicht sagen: „Das wird wohl erst nach der zweiten Impfung so sein.“ Auch für eine junge Moerserin, die mit ihrer Mutter gekommen war, war schnell klar: „Ich lassen mich impfen, Überwindung kostet nur die Spritze.“

Impfung für Kinder: So geht es weiter

Am Samstag, 31. Juli gibt es im Kreis Wesel unter anderem folgende : Das Impfzentrum Moers Asberger Straße 4, 47441 Moers, hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In der Zeit von 14 – 20 Uhr können in Moers Kinder ab 12 Jahren gemäß der STIKO-Empfehlung geimpft werden. Am Sonntag, 1. August, ist der Standort von 14 bis 20 Uhr geöffnet, auch für Kinder ab 12 Jahren, am Montag, 2. August, von 8 bis 14 Uhr.

Dazu ist das mobile Impfteam von 10 bis 15 Uhr im Kulturzentrum Rheinkamp, Kopernikusstraße 11 in Moers zu Gast. Bei Impfungen von Kindern ab 12 Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen, verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/. Mindestens ein Sorgeberechtigter muss beim Termin anwesend sein. Alle Menschen, die sich impfen lassen möchten, müssen ein gültiges Ausweisdokument mitführen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland