Immobilien in Neukirchen-Vluyn: Stadt gibt Sanierungs-Tipps

Neukirchen-Vluyn. Wer sein Haus energetisch sanieren möchte oder beim Hausbau auf klimafreundliche Technologien setzt, bekommt Hilfe bei der Stadt. Eine Übersicht.

Klimaschutz wird wichtiger denn je. Mit bestimmten Maßnahmen können Häuslebauer aber nicht nur dem Klima etwas Gutes tun, sondern auch ihren eigenen Geldbeutel schonen. Dabei müssen die Bauherren und -damen nicht zwingend schon bei der Planung des neuen Eigenheims Expertinnen und Experten im Gebiet klimaschonender Verfahren sein. Denn: Wertvolle Informationen zu diesem Thema sind auch bei der Stadt Neukirchen-Vluyn zu bekommen. Eine Übersicht.

Beim Solarstammtisch können interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen rund um das Thema Photovoltaik stellen. Energieberater Akke Wilmes, Verbraucherzentrale NRW, erläutert fachkundig und unabhängig und gibt Hilfestellungen auf dem Weg zur eigenen Solaranlage. Auch die Kombination mit anderen Technologien wie Wärmepumpe oder Elektroauto sowie die Nutzung eines Speichers können thematisiert werden, heißt es vonseiten der Stadt.

Da gibt es den Solarstammtisch

Der Solarstammtisch ist ein gemeinsames Angebot der Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW. Der nächste Solarstammtisch findet am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr statt. Die Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung ist bei Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin Stadt Neukirchen-Vluyn, möglich. Per Mail an: klimaschutz@neukirchen-vluyn.de oder 02845/391-260. Die Veranstaltung findet online über Zoom statt. Der Link zur Teilnahme wird vor der Veranstaltung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt. Die nächsten Termine für den Solarstammtisch sind jeweils donnerstags um 18 Uhr: 25. Mai, 10. August, 19. Oktober, 14. Dezember.

Blick nach Moers: Hier entstehen neue Baugebiete

Offene Sprechstunde „Energieeffizientes Bauen und Wohnen“: Akke Wilmes (Verbraucherzentrale NRW) und das Klimaschutzmanagement der Kommunen beantworten Fragen rund um die Themen „Energieeffizientes Bauen und Wohnen“: ob Heizen und Dämmen, Wärmepumpentechnik, Photovoltaikanlagen, energiesparendes „Smart Home“, Dach- und Fassadenbegrünung oder Wirtschaftlichkeitsaspekte. Die offene Sprechstunde ist kostenlos und findet im April am Dienstag, 4. und 18., jeweils von 15 bis 16 Uhr statt.

Mehr aus Neukirchen-Vluyn und Umgebung? Gibt es hier.

Die offene Sprechstunde ist Teil der Klimakampagne, die das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto „Gut für uns – und das Klima“ informieren die Kommunen über Möglichkeiten für ein klimabewusstes Handeln, heißt es vonseiten der Stadt. Die Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung ist bei Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin Stadt Neukirchen-Vluyn, per Mail an klimaschutz@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter 02845/391-260 möglich. Auch diese Veranstaltungen finden online über Zoom statt.

Die Stadt schlägt individuelle Beratungen vor

Individuelle Energieberatung zu Themen wie Energetische Sanierung, Dämmung, Fenstertausch, Heizungstausch, Einsatz von Erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Wärmepumpe etc) werden in Neukirchen-Vluyn von der Verbraucherzentrale NRW für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Der hier zuständige Energieberater ist: Akke Wilmes, wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw Tel: 0281/47368415. Bürgerinnen und Bürger können einen Beratungstermin buchen, erklärt die Klimaschutzmanagerin van Erde. In der Regel findet dieser telefonisch oder digital statt.

Blick nach Kamp-Lintfort: Neue Mehrfamilienhäuser geplant

Bürgersolarberater: Und schließlich startet die Stadt Neukirchen-Vluyn zusammen mit der Stadt Rheinberg mit einem neuen Beratungsangebot. Ehrenamtliche Bürgersolarberater (diese haben eine Ausbildung durchlaufen) beraten Bürgerinnen und Bürger persönlich und vor Ort an der Immobilie zur Installation von Photovoltaikanlagen, bei der die Größe und Ausrichtung der Anlage konzipiert und auf den individuellen Bedarf im jeweiligen Haushalt abgestimmt wird. Die Beratung ist kostenlos.

Sie sind interessiert am Thema Immobilien am Niederrhein? Bestellen Sie unseren kostenlosen Immobiliennewsletter unter nrz.de/newsletter

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland