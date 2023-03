In diesem Areal nahe des St. Bernhard-Krankenhauses liegt das geplante Baugrundstück.

Immobilien Immobilien in Kamp-Lintfort: Neue Mehrfamilienhäuser geplant

Kamp-Lintfort. Die Stadt Kamp-Lintfort will mehr preisgünstigen Wohnraum schaffen. Wo gebaut wird und wer davon profitieren soll.

Um dem anhaltenden Bedarf nach Wohnraum nachzukommen, plant die Stadt Kamp-Lintfort die Entwicklung eines zwischen Bürgermeister-Schmelzing-Straße und Sandstraße gelegenen Grundstückes. „Geplant sind bis zu zwei viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdach“, erklärt Bürgermeister Christoph Landscheidt das Konzept, welches sich an den vorhandenen Gebäuden orientiert.

Durch einen entsprechenden Anteil an öffentlich geförderten Wohnungen will die Stadt dabei insbesondere der Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum gerecht werden. Daneben werden aber noch weitere Anforderungen an den zukünftigen Bauträger gestellt. „Eine nachhaltige Energieversorgung und ein angemessenes Parkraumkonzept sind unabdingbar“, stellt Landscheidt klar.

Bolzplatz soll aufgewertet werden

Bei dem Grundstück handelt es sich um einen nicht mehr benötigten Bolzplatz. Das zukünftige Baugrundstück wird rund 2.300 m² groß sein und neben dem verbleibenden Bolzplatz, der aufgewertet wird, auch die angrenzenden Aufenthaltsbereiche umfassen. „Der auf dem Grundstück vorhandene Kinderspielplatz bleibt erhalten“, so Landscheidt. Dieser sei für die Versorgung des Quartiers weiterhin erforderlich. Ebenso bleibe der Fußweg, welcher die Sandstraße mit der Bushaltestelle Landwehrweg verbindet, erhalten.

Die Vermarktung der Fläche soll voraussichtlich nach dem Sommer erfolgen. Bis dahin möchte die Stadt die Änderung des zugrundeliegenden Bebauungsplans abgeschlossen haben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich die Planunterlagen unter www.kamp-lintfort.de/toeb anzusehen. Anregungen können noch bis zum 3. April beim Planungsamt abgegeben werden.

