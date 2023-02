Moers Im St. Josef-Krankenhaus in Moers ist das Herz ein Thema

Moers. Am kommenden Mittwoch startet eine dreiteilige Reihe. Es geht um Diagnosen, Therapien und medizinische Fortschritte in der Kardiologie.

An Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, erhöhtem Blutdruck, Herzklappenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen starben im Jahre 2021 in Deutschland mehr als 340.000 Menschen, wie die Pressestelle des St. Josef-Krankenhauses in Moers berichtet.

„Dabei besteht gerade in der Kardiologie die sehr gute Möglichkeit durch rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Risikofaktoren sowie durch den Einsatz moderner medikamentöser, interventioneller und operativer Therapie die Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich zu verbessern“, erklärt Dr. Stefan Schickel, Chefarzt der Kardiologie am St. Josef Krankenhaus in Moers. Wer seine Risikofaktoren kennt und weiß, dass etwa eine gesunde, ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Bewegung für die Herzgesundheit wichtig sind und dass Genussmittel wie Alkohol und Tabak herzschädigend sein können, kann seine Prognose eine Herzerkrankung zu bekommen, deutlich verringern.







„Aber auch, wenn bereits eine Herzerkrankung vorliegt, kann die moderne kardiologische Diagnostik und Therapie lebensverlängernd sein“, so Dr. Stefan Schickel, „in einer dreiteiligen Vortragsreihe werden wir den Patientinnen und Patienten die medizinischen Fortschritte zum Wohle der Patienten in drei großen Teilbereichen der Herz-Kreislauf-Medizin unter dem Motto – gesund länger leben mit…- vorstellen.“

Auftakt ist am Mittwoch, 22. Februar, 16 Uhr Uhr mit dem Thema: Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit (KHK). Der Kardiologe nennt die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt, erklärt die Anzeichen einer KHK und eines drohenden Herzinfarktes.

Der zweite Vortrag am Dienstag, 7. März, 16 Uhr beschäftigt sich mit Herzinsuffizienz, dem schwachen Herz und der akuten Lungenembolie. Wichtig ist, die ersten Symptome einer beginnenden Herzschwäche zu erkennen.

Alle Vorträge finden an einem Ort statt

Zum Abschluss der Vortragsreihe am Donnerstag, 20. April, 16 Uhr informiert Dr. Schickel zum Thema: Herzrhythmusstörungen und Herzklappenerkrankungen. Der Kardiologe informiert über aktuelle Herzschrittmacher- und Defibrillator-Technologie, interventionelle Klappentherapie und moderne OP-Techniken.

Alle Vorträge finden im Veranstaltungsraum „Bistro Auszeit“ im Untergeschoss des St. Josef Krankenhauses statt. Die aktuellen Hygienevorschriften (Tragen einer FFP2-Maske sowie Durchführung eines heimischen Selbsttests mit negativem Ergebnis vor der Veranstaltung) müssen beachtet werden.

