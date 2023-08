Im Park: Moerserin (46) mit Messer bedroht – Zeugen gesucht

Themenbild: Polizei, Blaulicht, Rettungswagen, Krankenwagen am Freitag, 30.09.2016, in Witten . Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Moers. Im Moerser Stadtpark wollten zwei Männer das Handy einer Frau stehlen. Als sie um Hilfe schrie, flüchteten sie. So werden die Täter beschrieben.

Der Besuch des Stadtparks endete für eine Moerserin unschön: Als sie am Mittwochabend, 23. August, auf einer Parkbank in der Nähe des Hugo-Otto-Weges saß, bedrohte ein unbekannter Mann sie mit einem Teppichmesser und forderte sie auf, ihr Handy herauszugeben. Als die 46-Jährige um Hilfe schrie, flüchteten der Mann und seine Begleitung mit schwarzen Mountainbikes in Richtung Kastell. Das teilte die Kreispolizeibehörde am Donnerstag mit und bittet um Hinweise.

Nach Angaben der Ermittler wird der Mann mit dem Messer als sehr dünn beschrieben, er soll eine dunkle Hautfarbe haben und schlechtes Deutsch gesprochen haben. Er soll eine schwarze Kopfbedeckung und eine schwarze Sonnenbrille getragen haben. Die Männer sollen zwischen 15 und 25 Jahre alt und zwischen 170 cm und 175 cm groß sein. Beide sollen zuvor im Park durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefallen sein.

Die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Männer machen? Wer ist Zeuge des Vorfalles geworden?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 entgegen.

