Im Moerser Rathaus wird am Mittwoch, 15. Dezember, ohne Terminabsprache der Coronaschutz verabreicht.

Coronaschutz Im Moerser Rathaus wird an einem Tag ohne Termin geimpft

Moers. Eine Arztpraxis impft an einem Nachmittag gegen das Coronavirus in der Kantine des Moerser Rathauses. Eine Terminabsprache ist nicht nötig.

Zu einer Impfaktion in der Kantine des Rathauses, Rathausplatz 1 in Moers, am Mittwoch, 15. Dezember, von 14 bis 17 Uhr lädt die Praxis Dr. von Ehren & Partner ein. Der Zugang befindet sich gegenüber des Haupteingangs des Rathausgebäudes und ist ausgeschildert.

„Wir sind froh, dadurch das Impfangebot in unserer Stadt zu stärken“, freut sich Beigeordneter Claus Arndt in einer Pressemitteilung vom Montag. Das Angebot ist auf Initiative der Stadt Moers entstanden.

Erst- und Zweit- sowie Booster-Impfungen

Verimpft werden an dem Nachmittag Moderna und nach Verfügbarkeit Biontech. Das Praxisteam bietet Erst- und Zweit- sowie Booster-Impfungen an. Eine Terminvereinbarung ist nicht vorgesehen.

Mitgebracht werden müssen der gelbe Impfausweis, der Personalausweis und die Krankenversicherungskarte. Zudem müssen die weiteren Unterlagen ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden: je zweimal Aufklärungsbogen, Anamnese und Impfeinwilligung (Erst- und Zweitimpfung).

Die Formulare sind auf der Internetseite des Kreises Wesel unter www.kreis-wesel.de/de/themen/formulare-zum-thema-corona erhältlich. Grundsätzliche Informationen zu Impfterminen gibt es auf der Internet-seite des Bundministeriums für Gesundheit unter www.zusammengegencorona.de/impfen/wichtige-dokumente-fuer-ihren-impftermin.

Für die Impfwilligen stehen nach Angaben der Stadt im Bereich Mühlenstraße ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland