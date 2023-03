Im Kreis Kleve gibt es die meisten schweren Unfälle in NRW

Kreis Kleve. Im Kreis Kleve gab es 2022 die mit Abstand meisten schweren Verkehrsunfälle in NRW. Darum ist das Risiko auf den Straßen zu verunglücken so groß.

Im Kreis Kleve gibt es die mit Abstand meisten schweren Verkehrsunfälle in NRW. Das ist die traurige Bilanz der Kreispolizeibehörde, die am Dienstagnachmittag vorgestellt wurde. Nirgendwo sonst ist das Risiko zu verunglücken so groß wie auf unseren Straßen. 2022 gab es 23 Unfalltote und 387 schwer verletzte Personen. „Das ist eine sehr traurige Bilanz“, sagte Achim Jaspers, zuständiger Leiter des Verkehrskommissariats in Kleve.

Alle Verkehrsdaten haben sich verschlechtert

Etwas Positives gab es nicht zu berichten. Alle Verkehrsdaten haben sich verschlechtert: Es gab insgesamt mehr Verkehrsunfälle als 2021, es gab deutlich mehr Unfälle mit verletzten Personen, mehr Unfälle mit Schwerverletzten, mehr Unfälle mit Kindern, mit Senioren, mit Motorradfahrern, mit Pedelecfahrern – und es gab auch deutlich mehr Tote. Landrat Christoph Gewers sprach von Zahlen, die betroffen machen.

Selbst das im Kreis Kleve unterschätzte Thema Autorennen ist hier ernst zu nehmen. Von zwölf im Land NRW festgestellten Autorennen, haben vier im Kreis Kleve stattgefunden. Trauriger Tiefpunkt war ein Horrorunfall in Rheurdt, bei dem ein Fahrer, betrunken und unter Drogeneinfluss, seinen nicht angemeldeten Wagen auf vermutlich 150 km/h hochschraubte und gegen einen Baum prallte. Er und die zwei Kinder auf dem Rücksitz verstarben sofort.

Deutlich mehr Schwerverletzte

Ein schreckliches Bild aus Goch-Pfalzdorf – vom 1. Januar 2023. Foto: Torsten Matenaers / Feuerwehr Goch

Sorgen bereitet der Polizei die starke Zunahme der Unfälle mit Schwerverletzten, diese stiegen um 31,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Pedelecunfälle erhöhte sich rasant um 34,9 Prozent. Die meisten tödlichen Unfälle gab es im Südkreis, aber es gab auch und jeweils zwei in Goch und Weeze. In Emmerich, Rees und Kleve gab es zum Glück keine tödlichen Unfälle. Achim Jaspers brachte es auf den Punkt: „Die Gefahr, im Verkehr getötet zu werden, ist im Kreis Kleve am höchsten.“

Die Ursachen sind vielfältig. Die meisten Unfälle ereignen sich bei der Missachtung von Vorfahrtsregelungen und beim Abbiegen. Bei schweren Unfällen kommt oft eine erhöhte Geschwindigkeit dazu. Auch das Thema Handynutzung ist allgegenwärtig: „Es ist eine Seuche“, so Landrat Gerwers.

Polizei und Kreisverwaltung wollen mehr kontrollieren

Polizeioberrat Achim Jaspers wünscht sich eine stärkere Verkehrsüberwachung. Denn das Risiko, im Kreis Kleve geblitzt oder gar kontrolliert zu werden, ist für Verkehrsrowdys sehr gering. Diesbezüglich tauschen sich jetzt die Polizei und die Kreisverwaltung aus, wie man stärker Präsenz zeigen kann. Auch das Thema Aufklärung soll forciert werden. Gerade ältere Menschen auf Pedelecs müssen sich der Gefahren im Straßenverkehr stärker bewusst sein. s

