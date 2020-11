Im Kamp-Lintforter Gestfeld sorgt ein Konzert für gute Laune

Kamp-Lintfort. Musik hilft gegen trübe Gedanken in trüben Zeiten, dachte Inge Schlittke und gönnte ihren Nachbarn etwas Besonderes – und sich auch.

Mit Musik geht es alles besser – auch in dieser schwierigen Zeit. Dachte sich Inge Schlittke und machte ihren „lieben Nachbarn im Gestfeld“, wie sie sie nennt, eine kleine Freude. Das „Gartenensemble“ trat vor einiger Zeit am Hermann-Löns-Weg auf und hellte die Stimmung mit Kirchen- und Volksliedern sowie mit Evergreens auf. Aber auch mit zum Heulen schönen Liedern erreichte das Ensemble sein Publikum.

Natürlich funktioniert eine solche Veranstaltung in diesen Zeiten nur mit Auflagen. Inge Schlittke war ein bisschen besorgt und hat alles vorher abgeklärt und an die Nachbarn appelliert, das über eine Stunde lange Konzert am besten vom sicheren Balkon aus zu verfolgen.

Möglich wurde die „Hausmusik“ durch die Laga. Denn dort lernte die Ehrenamtliche Inge Schlittke, die mit ihren 82 Jahren selbst nicht mehr musiziert, die Ehrenamtliche Christel Lietzow aus Hoerstgen kennen. Und die musiziert seit etwa sieben Monaten abends im Garten bei Wind und Wetter mit Nachbarn und Freunden gegen das Virus an.

Warum nicht mal in fremden Gärten? Die Musikertruppe erfüllte Inge Schlittkes Bitte gern. So reiste das Gartenensemble von Hoerstgen ins Gestfeld. „Das habe ich meinen Nachbarn gegönnt – und mir auch“, sagt Inge Schlittke. Sie zehre bis jetzt von den berührenden Momenten. Und die Nachbarn hätten das Angebot gerne angenommen. Das helfe in der begegnungsarmen Zeit, wenn die sonst so gern gelebte Nachbarschaft – etwa zu St. Martin – nur noch auf Distanz geht.