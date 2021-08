Im Bollwerk 107 in Moers wird gezaubert und es gibt Gruftpop

Moers. Am kommenden Wochenende gibt es im Bollwerk in Moers weitere Folgen der Terrassenkultur. Dabei geht es auch um Vielfalt und Gleichberechtigung.

Im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 stehen am kommenden Wochenende ein Konzert und eine unkonventionelle Zaubershow im Rahmen der Reihe Terrassenkultur auf dem Programm. Am Freitag, 6. August, um 19 Uhr treten unter dem Titel „Projekt F*“ Mia Morgan und Jule Blumt auf. Projekt F* steht laut Mitteilung des Bollwerk 107 für Vielfalt und Gleichberechtigung.

Mia Morgan bezeichnet ihre von eingängigen Synthie-Klängen und emotional aufgeladenen Texten geprägte Musik laut Mitteilung als „Gruftpop“. Sie fürchtet sich nicht vor dem stigmatisierten Begriff der deutschsprachigen Popmusik, mehr noch hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, diesen mit genreübergreifenden Sound-Elementen und von einer liberal-feministischen Position aus neu zu definieren.

Mia Morgan hat ihre erste Demo veröffentlicht

Ihre erste veröffentlichte Demo „Waveboy“ erzählte von Achtziger-Jahre-Nostalgie und dem Lebensgefühl der in die Melancholie verliebten Millenial-Generation. Über den Stil von Jule Blumt heißt es in der Mitteilung: „Sie denkt darüber nach, wie es wohl wäre, wenn Lianne La Havas, Nina Hagen und Patti Smith miteinander Musik gemacht hätten.“

Am Samstag, 7. August, um 19 Uhr sind Siegfried & Joy bei der Terrassenkultur zu Gast. In den letzten zwei Jahren, teilt das Jugendkulturzentrum mit, haben sich Siegfried & Joy vom magic Underground ins Herz der ernstzunehmenden Zauberszene katapultiert – und das verpackt in eine Explosion aus Glitzer, Spaß und Tigerfell. Für ihre preisgekrönte Debütshow wurden sie nicht nur in unzähligen Theatern und auf Festivals gefeiert.

Die beiden bieten abstruse Geschichten

Das Markenzeichen der beiden bleiben abstruse Geschichten mit verblüffendem Ausgang, die beweisen: Hier sind längst nicht mehr zwei charmante Zauberlehrlinge am Werk, sondern echte Meister ihres Fachs – welches Siegfried & Joy immer wieder auf den Kopf stellen. Sie präsentieren mit neuen Tricks und verrückten Stories die maximale Ladung Charme, Zauberei und Wortwitz – bis auch das staubigste Klischee der Zaubershow in einer Glitzerwolke verschwindet.

Tickets für das Konzert und die Zaubershow gibt es auf www.bollwerk107.de.

